Hankó Balázs: Nemzetünk küldetése nem más, mint kiállni a normalitás mellett

Magyarország;normalitás;Hankó Balázs;

2025-06-07 20:17:00 CEST

Szerinte az abnormalitás ma is tombol szerte Európában.

A normalitás melletti kiállást nevezte a magyar nemzet történelmi küldetésének a kulturális és innovációs miniszter szombaton Gödöllőn a III. Grassalkovich Országos Történelem Verseny díjátadó ünnepségén. Történelmünkből tudjuk és megismertük, hogy nemzetünk küldetése nem lehetett és nem lehet más, mint a keresztény kultúránk képviselete mellett kiállni a normalitásért - hangoztatta, hozzáfűzve hogy az abnormalitás ma is tombol szerte Európában.

– Az a siker, amely előrébb viszi nemzetünket, az a siker, amely a magyarok legjava, az a siker, amely tudományban, felsőoktatásban, szakmában, hivatásban is oly csodássá tesz bennünket, magyarokat - jelentette ki Hankó Balázs. A kulturális tárca vezetője úgy fogalmazott, hogy az ilyen versenyekkel kreatívan ünnepeljük történelmünket, amely iránytű számunkra a mindennapokban. Mindezt úgy tesszük a Kárpát-medencében, ahonnan a diákok és felkészítőik is érkeztek, mint ahogy azt a nemzeti összetartozás napján is ünnepeltünk: a határok nem tudnak bennünket elválasztani - mondta.