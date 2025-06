Hadházy Ákos: három éve adták át Csisztapusztán a balatonfenyvesi kisvasút állomását, ám most töküres

uniós forrás;kisvasút;Hadházy Ákos;

2025-06-08 11:54:00 CEST

A WC zárva, jegyet venni a vonaton lehet.

Ez felépült, csak épp minek: három éve adták át Csisztapusztán a balatonfenyvesi kisvasút állomását, ám most töküres - írta vasárnapi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő megjegyezte, úgy tűnik, nemcsak jelenleg, hanem korábban is ez volt a helyzet. A WC zárva, viszont van egy kilátóterasz – a semmire. Az ellenzéki politikus szerint összesen 660 millió forint közpénz ment el a beruházásra, amely uniós forrásból valósult meg – ebbe beletartozik a balatonfenyvesi állomás rekonstrukciója is. Azért érdemes megnézni mondjuk a Déli pályaudvart is – zárta sorait Hadházy Ákos.

A Magyar Államvasutak (MÁV) 2022 februárjában közölte, hogy átadták a kisvasút új állomásépületeit. Az akkori tájékoztatás szerint a csisztapusztai épületben zuhanyzókat, valamint egy kávézót is kialakítottak. Emellett az állomás melletti, északnyugati irányban fekvő terület kimondottan alkalmas a bereki madárvilág megfigyelésére, ezért egy kisebb kilátótornyot is építettek.