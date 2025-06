Több diák is rosszul lett a Nemzeti Összetartozás napján tartott budapesti rendezvényen

hőség;diákok;közoktatás;Nemzeti Összetartozás Napja;tömeges rosszullét;

2025-06-08 20:58:00 CEST

Azokat pedig, akik árnyékos helyre akartak ülni, azokat odébb tessékelték, mondván, eltakarják a kilátást a kamera elől.

Több tanuló is rosszul lett a hőség miatt a Nemzeti Összetartozás Napján, szerdán rendezett margitszigeti koncerten – hangzott el vasárnap este az RTL Híradójában.

Egy azóta eltávolított videón az látható, amint a diákok sapkával, legyezővel, táskával vagy kendővel próbálnak védekezni a tűző nap ellen azon a rendezvényen, amelyen beszédet mondott Hankó Balázs innovációs és kulturális miniszter is. Az esemény szerdán 11 órakor kezdődött, a gyerekek pedig egy teljes órán át ültek a tűző napon. A csatornának nyilatkozott egy 14 éves diák is, aki elmondása szerint nemcsak ő, hanem több osztálytársa is rosszul lett. Egyes osztályok időközben elhagyták a helyszínt, és bár voltak, akik megpróbáltak árnyékba átülni, a dolgozók elküldték őket arra hivatkozva, hogy eltakarják a kilátást a kamerák elől.

Az esemény szervezője, a Szarka Tamás Produkció azt írta, sajnálják a történteket. Állításuk szerint a gyerekek többsége árnyékos helyen foglalt helyet, és az iskolákat előzetesen tájékoztatták a hőség várható mértékéről. A rendezvény alatt hangosbemondón is figyelmeztettek a megfelelő védekezés fontosságára.

A történtekkel kapcsolatban az RTL megkereste a Kulturális és Innovációs Minisztériumot is, de a tárca az adás kezdetéig nem válaszolt.