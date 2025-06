Téves helyzetértékelés

átláthatósági törvény;

2025-06-10 06:00:00 CEST

Mivel Orbán Viktor érzi, hogy 2010 óta tartó nyerési sorozata megbomlik jövőre, rászánta hát magát az autokratikus kormányzást eddig paravánként elrejtő demokratikus díszletek eltakarítására hazánkban, az orosz mintát követő „átláthatósági törvény” javaslatának kidolgozása révén. A magyar kormányfő részéről ez már nem egy újabb áthághatatlannak hitt vörös vonalnak, hanem magának a Rubiconnak az átlépése.

Úgy is mondhatnánk: a nyílt diktatúra meghirdetésével egyenértékű az az egyéni képviselői indítvány, amelyet a renegát ex-liberális honatya, Halász János nyújtott be az éj leple alatt. Amennyiben ez a szégyenletes törvénytervezet kodifikálásra kerül a hazai jogrendszerben, még ha csak ősszel is, az ötletgazdák szándéka szerint az Orbán-kabinettel szemben rendszeresen kritikát megfogalmazó civilek, valamint az ellenzéki érzelmű médiumok elhallgattatását követően már csak a varázslatos erejű kormánypropaganda fog harsogni Magyarországon, újabb győzelemhez segítve a kivénhedt zsarnokot.

Semmiképp nem becsülném le a szóban forgó jogszabály veszélyeit, mindazonáltal úgy vélem, miniszterelnökünk ezúttal is a saját téves helyzetértékelésének foglyaként cselekszik. A rezsim oppozíciója tudniillik összetételét, struktúráját és módszertanát tekintve is radikálisan megváltozott a kegyelmi botrány kitörése óta. Már nem kizárólag széplelkű jogvédők és „Őfelsége ellenzékének” az Országgyűlésben ücsörgő, fásult gombnyomogatói követelik visszhangtalanul Orbán Viktor távozását.

Egy karizmatikus Fidesz-dezertőr által vezetett, az egykori „polgári körök” mintájára alulról szerveződő mozgalom vált trónkövetelővé, mely kommunikációjának középpontjába nem a kevesek szívügyét jelentő demokratikus elveket, hanem az orbáni elit tagjain kívül mindenkit sújtó megélhetési problémákat helyezi. Orbán tervei között nyilvánvalóan szerepel potens kihívójának kriminalizálása, illetve a Tisza Párt betiltása, máskülönben nem hozná kapcsolatba újabban a szóban forgó politikai formációt az ukrán titkosszolgálattal.

Ha viszont Magyar Péter úgy ítéli meg, hogy az „átláthatósági törvény” veszélyt jelent személyére és mozgalmára nézve, képes akár több százezres tömegtüntetést szervezni a jogtipró hatalom ellen a fővárosba. A populista ellenzéki pártvezér Nagyváradra tartó útja során bebizonyosodott, hogy vidéken is „árad a Tisza”: következésképpen Magyar szimpatizánsai a Fidesz bértapsolóival ellentétben napidíjat és ellátást sem igényelnének egy pesti demonstráción való részvételért.

Az európai helyzet sem kedvez az „átláthatósági törvény” parlamenten való keresztülverésének. A megbékítési politika nagyasszonya, Angela Merkel visszavonult. Az EU törvényhozása és a végrehajtó hatalmat jelentő biztosi testület között állandósult a viszály, éppen a magyarországi rezsimmel szembeni fellépés kérdése miatt. A nyílt diktatúra meghirdetése hazánk szakítását jelentené a kontinentális értékközösséggel, uniós tagság híján azonban Magyarország érdektelenné válna mind Moszkva, mind Peking számára. Orbán Viktor a huszonkettes csapdájába került.