Dunakeszin egyszerre hét helyen volt csőtörés, sok lakó lajtoskocsikból kap vizet

meghibásodás;Dunakeszi;csőtörés;vízhálózat;Dióssi Csaba;Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.;

2025-06-10 13:09:00 CEST

Az elmúlt napokban nem ez volt az egyetlen Pest megyei település, ahol komoly zavarok léptek fel a vízszolgáltatásban.

Csőtörés-sorozat történt Dunakeszin – vette észre a hvg.hu. Dióssi Csaba, Dunakeszi fideszes polgármestere kedd reggel posztolt arról, hogy kedden az agglomerációs településen hét helyen is vízcsőtörés történt. – A Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) az összes szerelőjét Dunakeszire irányította – tette hozzá a polgármester. Az ügyben vizsgálatot rendeltek el.

A DMRV Facebook-oldalán arról tájékoztatta a dunakeszieket, hogy „nagy átmérőjű ivóvíz-vezetéken történt csőtörés miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Dunakeszi Duna-parti településrészén. – Munkatársaink az éjszaka folyamán megkezdték a hiba elhárítását – írták, hozzátéve, hogy az érintett terület hat pontjára is lajtokon keresztül biztosítják a helyieknek az ivóvizet. – Az üzemzavar idején és azt követően Dunakeszi település vízhálózatának egyes részein átmeneti zavarosodás, sárgás elszíneződés fordulhat elő. A szolgáltatott víz az egészségre nem ártalmas, öblítés után fogyasztható – hangsúlyozták.

Az, hogy a vízvezetékekkel nincs minden rendben, jelzi, hogy az elmúlt napokban itt Dunakeszin is találtak már meghibásodást, de Pest megye számos településén is bekövetkezett csőtörés vagy más műszaki hiba. A DMRV előre közölte, hogy Szentendre több utcájában is szünetel majd az ivóvíz-szolgáltatás nyomáscsökkenés, „előre nem látható műszaki probléma” miatt. Pünkösdvasárnap Pilisjászfalu jelentős részén nem volt ivóvíz, szintén csőtörés miatt. Az ünnep előtti pénteken Pomáz lakói szembesülhettek azzal, hogy a csapból nem jön a víz. – A korábban történt csőtörés kijavítása után sajnos újabb üzemzavar alakult ki – közölte a DMRV. Pilismaróton karbantartás miatt szüntetelt a szolgáltatás.