Hadházy Ákos: Megremegett a mocskos hatalom keze

tüntetés;

2025-06-10 19:57:00 CEST

Hadházy Ákos azt mondta, nem akar hosszan szónokolni, tudja, hogy sok a beszéd, amihez kitartás kell. Szerinte ezzel kitartást is elszántságot mutatnak. Kijelentette, egyre több több fiatal értette meg, hogy igenis van ereje az elszánt embereknek. Ha ma egyikünk sem szólalna meg, nem szólalt volna meg egy szót sem, csak némán állnánk itt, akkor is megijesztenénk a hatalmat, lehet, hogy akkor ijesztenénk meg igazán őket. Az ellenzéki politikus kifejtette, a hatalom arra számított - amikor elkezdte a „tavaszi nagytakarítás” fantázianevű putyini forgatókönyv megvalósítását, hogy az ellenzék majd nem csinál semmit - vagy legfeljebb tüntikéznek kicsit, aztán megunják és hazamennek. Felhívta arra a figyelmet, hogy nem aludt ki az ellenállás lángja, de „nem hagytuk abba”. Hadházy Ákos elmondta, a tiltakozások hatására „a mocskos hatalom keze bizony megremegett”, és egyelőre őszre halasztották az ellehetetlenítési törvény szavazását. Ám a pisztoly most is ott van az asztalon. Kijelentette, azért tüntetnek, mert követelik a tervezet visszavonását.

Ezt követően azzal folytatta, egy demokráciában a hatalom meghátrálna az ismétlődő nagy létszámú, akár egyre nagyobb létszámú tüntetések hatására. De mivel nem demokráciában élünk, szükség lehet nem csak polgári ellenállásra, hanem polgári engedetlenségre is. Szükség van arra, hogy megzavarjuk a dolgok rendes menetét, mert ők már régen megzavarták a dolgok rendes menetét. Békésen, de határozottan meg kell az ő dolgaik menetét zavarnunk. Szükség van közlekedést megzavaró tüntetésekre és természetesen szükség lehet sztrájkokra, nem csak a fizetésekért, hanem a szabadságunkért is. De sztrájkokat és utakat lezárni csak akkor van értelme és akkor lehet, hogyha sokan vesznek benne részt. Nem igaz az, hogy a magyar ember nem szereti annyira a szabadságát, hogy ilyet tegyen. Csak éppen egyelőre még mindig nem hisszük el, hogy elég erősek vagyunk és nem hisszük el, hogy sokan vagyunk és elég erősek vagyunk. Az erőt nem csak a hatalomnak kell megmutatnunk, hanem egyelőre még saját magunknak is” - fogalmazott, jelezve, hogy a demonstrálók számára ez a mai feladat, valamint „kibírni a felszólalásokat és ezzel is kitartást és elszántságot mutatni”.

Zárásként bejelentette, hogy jövő hét kedden ismét a Ferenciek terére szervez tüntetést.