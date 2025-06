Lángoló burrito

tüntetés;Los Angeles;illegális bevándorlás;zavargások;Donald Trump;

2025-06-12 06:00:00 CEST

Egy hete tartanak a tüntetések az Egyesült Államok második legnépesebb városában, a progresszív és multikulturális karakteréről ismert Los Angelesben. A szövetségi bevándorlási hivatal, az ICE rajtaütései a város éttermein, szórakozóhelyein, sőt iskoláin, kicsit olyan hatást keltenek, mint amikor egy vidámparkot a Harry Potter kámzsás dementorai szállnak meg, hogy elszívják a kaliforniai napfényt és életörömöt a mariachi zenére táncolók lelkéből.

A kultúrák keveredése itt a főszabály, nem pedig a kivétel. A Los Angeles belvárosát és a környező hegyvidéket magába foglaló LA County megye közel 10 millió ember otthona, ebből hozzávetőleg 46-49 százalékuk Mexikóból vagy más latin-amerikai országból érkező bevándorlók leszármazottja, és a helyieknek mindössze 26 százaléka az általunk ismert fehér, ún. kaukázusi külsejű polgár. Az itt lakók sorozatban osztják meg a TikTok-videókat arról, hogy őket ugyan nem érdekli, ki tartózkodik illegálisan vagy megfelelő papírokkal a városukban, ha reggel rájuk köszön az utcán, összeszereli az IKEA-ban vásárolt ágyukat és mennyei guacamolétól csorgó burritót készít nekik a helyi food truckban. A guacamole iránti rajongásáról korábban maga Barack Obama elnök is vallott, és azt is elárulta, csak a hivatali méltósága nem engedte, hogy nagyobb nyilvánosság előtt, kézzel falja be a késsel és villával nehezen ehető mexikói gyorsételt.

Los Angeles tehát egy külön planéta, New York City mellett a leginkább demokrata városa az amerikai Uniónak. Minden politikai kérdésben radikálisan mást gondol, mint a MAGA mozgalom bázisául szolgáló Texas vagy Florida vidéki településein élő nacionalista Trump-szavazók. A békés tüntetésekből helyenként elfajuló vandalizmus, a felgyújtott autók füstjéből kibontakozó mexikói zászló a konzervatív Fox News szerint már egy következő polgárháború előképét jelenti. Egy biztos: a bevándorlás ügye lesz a második Trump-adminisztráció legforróbb vasa, amelyet addig ütnek, amíg meg nem olvad, vagy el nem törik.