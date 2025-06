Graz nehezen tér magához a gimnáziumi tömeggyilkosság okozta sokkból

halálos áldozatok;lövöldözés;Graz;

2025-06-12 10:05:00 CEST

Értetlenség, döbbenet az úr az osztrák város lakói és a vezetői körében a 11 ember életét követelő támadás után.

Csütörtökön délelőtt 10 órakor egy percre leállt a tömegközlekedés Grazban és Bécsben, így is emlékeztek a keddi ámokfutás áldozataira. Grazban a zászlókat félárborcra engedték, délelőtt 10-kor megszólaltak a harangok és az osztrák állami televízió, az ORF is egy percre megszakította adását. XIV. Leó pápa részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és imádkozott az elhunytakért. Grazban több templomban tartottak szerda délután, illetve este miséket.

Grazban a heti és hétvégi kulturális programok többségét elhalasztották. A kórházban ápolt sebesültek részére véradásra kérték a lakosságot, szerda hajnalig 600-an adtak vért, a helyi Vöröskereszt közleménye szerint korábban soha nem gyűlt össze ennyi vér kevesebb, mint egy nap alatt. Szerdán 15 és 20 óra között az osztrák Sturm Graz labdarúgócsapata szervezett véradást az együttes szurkolói számára.

A BORG reálgimnázium 21 éves egykori diákja, Artur A. két teremben nyitott tüzet kedd délelőtt, fegyvereit, egy puskát és egy pisztolyt engedéllyel tartotta. Kilenc diákot és egy tanárnőt lőtt le, mielőtt atz egyik mosdóban saját magával is végzett volna. Egy sérült kedd este a kórházban belehalt sérüléseibe. A reálgimnázium a héten zárva marad, a diákok eldönthetik, hogy még ebben a hónapban szeretnének érettségizni vagy szeptemberre halasztják a vizsgáikat.

Az elkövetőről szerdán a rendőrség annyit árult el, hogy édesanyjával élt, örmény édesapja nem lakott a családdal. A szobájában találtak egy búcsúlevelet és búcsúvideót, ezekben az ámokfutó elköszönt a szüleitől. Előkerült egy csőbomba is, amely nem volt működőképes. Úgy tűnik, Artur A. robbantani akart vele a BORG-ban.

A búcsúvideót a 21 éves férfi az édesanyjának küldte el, aki 24 perc múltán meg is nézte, mit kapott. Fia – aki ekkor már halott volt –, a macskájával az ölében köszönte meg neki, hogy vigyázott rá, és kérte, hogy a macskára vigyázzon ezután is.

A kedd délelőtti támadást követően még egy grazi oktatási intézményt fenyegettek meg támadással, a rendőrség kivonult a helyszínre, az iskolát nem érte atrocitás. A grazi főpályaudvar elleni bombatámadással is fenyegetőzött valaki, folyik a nyomozás, hogy honnan érkeztek ezek az üzenetek. – Szigorítani kell a fegyverviselési engedélyek kiadását, azt gondolom, hogy csak a fegyveres testületek dolgozóinak lenne szabad fegyvert tartani maguknál - mondta tegnap Elke Kahr grazi polgármester.

Sajtótájékoztatót tartott a rendőrség, ahol részletesen beszámolt a keddi támadás részleteiről. A merénylő két olyan tantermet támadott meg, ahol szóbeli érettségi vizsgák folytak. Az első lövés kedden 10 órakor volt hallható, a bejelentés egy perccel később érkezett be a rendőrségre. A Cobra nevű speciális egység és a helyi rendőrség is 10 óra 6 perckor ért az iskolához, hét perccel később találták meg a tettes holttestét. Az intézmény átvizsgálása után, miután meggyőződtek arról, hogy senki sincs már veszélyben, 10:21-kor engedték be a mentősöket a sérültekhez.

Artur A. legfiatalabb áldozata 14 éves volt, a legidősebb, egy tanárnő pedig 59. A tizenegy sérültről annyit árultak el, hogy 15 és 26 év közöttiek, ketten fekszenek még az intenzív osztályon, de senki sincs már életveszélyben.

