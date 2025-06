Tévesen nevezett meg egy amerikai komikust a TV2 a grazi iskolai lövöldözés elkövetőjeként

Ausztria;TV2;Tények;Graz;iskolai lövöldözés;TV2 Tények;álhírek;kormánymédia;

Bedőltek egy évtizedes mémnek, a kitalált elkövetőnek egy komplett fiktív sztorit is kerekítettek.

A TV2 hírműsorainak szerkesztői egy tízéves mémnek bedőlve tévesen mutattak be a grazi iskolai lövöldözés elkövetőjeként egy amerikai komikust – szúrta ki a Telex.

A lap szerint a Tények és a Tények Plusz keddi adásában a halálos lövöldözés feltételezett elkövetőjeként neveztek meg egy bizonyos Samuel Haidert, akiről egy fotót is bevágtak. Csakhogy az illető nem létezik: a képen Sam Hyde, egy amerikai komikus látható, akiről 2015 óta terjesztik internetes trollok, hogy iskolai vérengzések elkövetője, így a jelenségből mém lett.

A Tények Pluszban egy egész fiktív történetet is megosztott kormányközeli tévécsatorna. Azóta már kiderült, hogy a a tettes valójában egy bizonyos Artur A., a BORG Dreierschützengasse középiskola egykori diákja volt, aki búcsúlevelet is írt és egy búcsúvideót is elküldött az anyjának.

Lapunk is beszámolt róla, hogy a 21 éves Artur A.-t személyes bosszú vezérelhette. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter elmondása szerint a férfi a korábban elszenvedett sérelmei, zaklatás és bullying miatt vélt ilyen módon bosszút állni egykori iskoláján. A tíz halálos áldozat mellett 12 embert megsebesített, közülük kilencen súlyos, ketten válságos állapotban kerültek kórházba. Az elkövető tette után öngyilkosságot követett el, Ausztriában háromnapos gyászt hirdettek.