Irán;Izrael;Benjamin Netanjahu;Donald Trump;

2025-06-14 06:00:00 CEST

Azonnali műveleti szükségszerűségnek nevezte az izraeli vezérkari főnök az Irán nukleáris, katonai és hírszerzései objektumai ellen indított, Felkelő oroszlán hadműveletet. Az éveken át készített „megelőző csapásra” azért most került sor, mert állítólag fordulóponthoz ért az Izrael elpusztítására felesküdött perzsa rezsim fegyverkezési és nukleáris programja. Teherán az atombomba előállításának küszöbére ért, és Izrael számára nukleáris robbanófejek nélkül is egzisztenciális veszélyt jelentő ballisztikus rakéták gyártását tervezte. Ezt próbálták megelőzni Izrael döntéshozói, azt állítva, nem volt választásuk.

A veszély nagysága nem túlzás. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a napokban erősítette meg, Irán megsérti az atomsorompó egyezményt és felgyorsította az urándúsítást. Az viszont relatív igazság, hogy az izraeli kormánynak nem volt választása. Mára valóban körmükre égett a gyertya, de az idáig vezető úton nem elhanyagolható Netanjahu és Trump szerepe sem.

Netanjahu kis kitérővel 2009-től irányítja Izraelt, és ez idő alatt soha nem támogatott semmiféle diplomáciai megoldást sem az iráni, sem a palesztin kérdésben. Ellenezte a nagyhatalmak és Irán közötti 2015-ben kötött nukleáris megállapodást is, mindig a katonai megoldás mellett kardoskodott. De a zsilipet Trump nyitotta meg, amikor 2018-ban egyoldalúan kiléptette az USA-t a nukleáris egyezményből.

Késő bánat, hogy most éppen tárgyalni próbált.

Különben is, Trump nem tárgyal, hanem diktál, nincs türelme évekig kompromisszumot keresni. Neki Amerika az első, a világ éghet, Izraellel együtt. A zsidó állam legnagyobb barátjának tartott amerikai elnök egyelőre csak nem segíti Izraelt, de okozhat még kellemetlenebb meglepetést is, ha sértettségében nem nyújt segítséget az elmaradhatatlan iráni válaszcsapás esetén sem. Ez sem zárható ki, miután nemrég a húszikkal is úgy állapodott meg, hogy csak amerikai objektumok bombázását tiltotta meg számukra; Izraelt büntetlenül lőhetik – és lövik is – Irán jemeni proxyjai.