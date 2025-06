Azonnal visszaviszik a frontra a hadifogolycserével szabaduló orosz katonákat, a családtagjaikkal sem találkozhatnak

Oroszország;Ukrajna;holttestek;fogolycsere;hadifoglyok;orosz-ukrán háború;

2025-06-14 15:31:00 CEST

Ugyanez történhet azokkal a súlyosan beteg és 25 év alatti katonákkal is, akiket Ukrajna a június 2-án Isztambulban kötött megállapodás keretében a napokban adott vissza Oroszországnak

A május végi 1000-1000 fős orosz-ukrán fogolycsere keretében Oroszországba hazatért katonák elmondták, hogy visszavitték őket a harcoló egységekhez – közölte a Menj az Erdőn Át (IL) elnevezésű civil szervezet a Novaja Gazeta Jevropa című, emigrációban működő ellenzéki lappal.

A náluk jelentkező katonákat az ellenségnek történő biztonságos megadásban segítő mozgalom egyik aktivistája szerint a katonák rokonai több ízben – már a március 19-i csere alkalmával is – arról számoltak be, hogy a csere után még csak nem is engedték őket találkozni szeretteikkel: a férfiakat, köztük a sebesülteket is egyszerűen a frontra küldték. Az aktivisták figyelmeztetnek, hogy ugyanez történhet azokkal a súlyosan beteg és 25 év alatti katonákkal is, akiket Ukrajna a június 2-án Isztambulban kötött megállapodás keretében a napokban adott vissza Oroszországnak, holott a hadijogot lefektető genfi egyezmény tiltja, hogy a hadifogságból szabadulókat újra tényleges szolgálatban használják fel.

Az egyik rokon, egy lány részletesen elmondta, hogy a volt hadifoglyokat teherautókkal vitték a megszállt kelet-ukrajnai Donyeck megyébe, ahonnan egyikük kapcsolatba lépett a családjával és közölte, hogy Makijivkába kerültek. Másnap egy másik katona azt mondta, hogy egy számukra ismeretlen helyre értek, és hogy minden személyes holmijukat elvették tőlük és őrséget állítottak melléjük, majd közölték velük, hogy a frontvonalra küldik őket. – A fiúk pokoli fogságban voltak. A legtöbbjüknek repeszsérülései, agyrázkódásai és törései vannak, amelyek orvosi beavatkozás nélkül gyógyultak. Az egyiküknek nincs lába, mindannyian orvosi ellátásra, katonai orvosi bizottság (VVK) vizsgálatra és végül szabadságra szorulnának.

A felek a héten két ízben – kedden és csütörtökön is – végrehajtottak súlyosan sebesült, beteg vagy 25 év alatti hadifoglyokra vonatkozó cserét. Közben átfedéssel, szerdán és pénteken holttestek juthattak haza. A hadifoglyok kezelésével foglalkozó ukrán koordinációs központ (POW) tegnap bejelentette, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével Ukrajna hazaszállította 1200 ukrán katona és civil holttestét (a két nappal korábban megkapott 1212 holttesten felül) az isztambuli megállapodás keretében, miután Moszkva közölte, hogy összesen mintegy 6000 ukrán holttestét hajlandó kiadni.

Egyelőre nem világos, hogy Ukrajna cserébe tegnap kiadott-e orosz katonaholttesteket. A június 11-előző csere alkalmával Moszkva azt állította, hogy összesen 27 orosz katona holttestet kaptak az ukrán féltől. Egy eltűnt orosz katonák felkutatásával foglalkozó közösségi média csoportban szerdán többen értetlenségüknek és dühüknek adtak hangot emiatt. – Hogy van az, hogy ők megkapják a harcosaikat, mi pedig nem a mieinket? – idézte egy nő bejegyzését a CBS News amerikai hírportál.