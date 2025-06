Aligátorteknős bukkant fel Csepelen, aki arra jár, legyen óvatos

Csepel;aligátorteknős;Borbély Lénárd;

2025-06-14 19:32:00 CEST

Az Egyesült Államokban őshonos invazív faj példányát valószínűleg egy gondatlan állattartó engedhette szabadon.

Hallott már az aligátorteknősről (Chelydra serpentina), vagy esetleg látott is már? Mit csinálna, ha találkozna eggyel a Kis-Duna-parton? Sajnos ez már lehetséges - közölte Borbély Lénárd csepeli polgármester, közzétéve egy videót, amelyen valóban a nagy, Egyesült Államokban őshonos, veszélyes és invazív hüllő egy példánya látható.

„Hogyan került ide hozzánk, amikor Amerikában őshonos? Valószínűleg megvásárolta, majd megunta a gazdája és kitette a parton. Kérdezhetjük, hogy megél-e nálunk Csepelen: meg bizony, és még jól is érzi magát. Veszélyes? Igen, emberre és a helyi ökoszisztémára is egyaránt veszélyes! Magától nem támad, de ha piszkálják vagy közel mennek hozzá, súlyos sérülést tud okozni. A helyi teknősállományt is veszélyezteti ez az inváziós faj” - ismertette Csepel polgármestere.

Borbély Lénárd figyelmeztetett, hogy ha valaki meglát egy ilyen állatot, semmiképpen se nyúljon hozzá, célszerű inkább értesíteni a rendőrséget, vagy a Csepeli Városrendészeti Igazgatóságot, vagy magát az önkormányzatot, akik a megfelelő szakemberek bevonásával megteszik a szükséges intézkedéseket.

A polgármester közzétett egy kis tájékoztató ábrát is. Íme:

A teknősfaj úgy ismerhető fel, hogy jóval nagyobbra megnő, mint az őshonos mocsári teknős: páncélja akár az 50 centimétert is elérheti, súlya pedig akár 10 kilogramm is lehet. Az aligátorteknős harapása nagyon veszélyes, képes leharapni akár egy felnőtt ember ujjait is.