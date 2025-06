Nem használt Gyálon a gyanúsan beszerzett hidrogél, továbbra is barna lé folyik a csapokból

ivóvíz;tisztítás;uniós források;vezetékes víz;Gyál;Hadházy Ákos;százmilliók;zavarosság;

A vízszolgáltató részben az elöregedett, fel nem újított vezetékekre, illetve a túlzott lakossági fogyasztásra hivatkozik, de mindenkit megnyugtat, a zavaros víz egészségre nem ártalmas. Az évek óta húzódó, máig megoldatlan ügyről Hadházy Ákos írt.

Több segélykérő levelet kaptam a gyáli ocsmány vezetékes víz miatt és mindannyian azt állították, hogy ez egyáltalán nem újkeletű probléma – írja vasárnapi Facebook-posztjában Hadházy Ákos. Az ellenzéki politikusa szerint a gyáli példa nem egyedi, sőt, sok településről jeleztek hasonlót, de a Pest megyei település annyiban egyedi, hogy itt két éve a fideszes polgármester hálálkodott Szűcs Lajos fideszes országgyűlési képviselőnek, hogy közbenjárásával 400 millió forintból megtisztítják a vízvezetéket.

Hadházy Ákos hozzátette, hogy egy „forradalmian új és egyedülálló hydrogéles technológiát” ígértek, és a korábbi propagandacikkek valamiféle tenderről írtak, de semmiféle közbeszerzésnek nem találta nyomát, ami amúgy is furcsa verseny lenne, ha – ahogy említették – világon egyedülálló technológiát szereztek be. A független országgyűlési képviselő megemlítette, hogy amikor felavatták ezt az egyedülálló technológiát, mint fogalmazott, „egy államtitkárocska is részt vett az ünnepélyes átvágáson”. Hozzátette, nem is volt mit avatni, hiszen egy szolgáltatást vettek meg, ugyanakkor a kormánypárti politikus meglepően őszintén beszélt arról, hogy 15 év alatt hogyan engedték szétrohadni az ország vízvezeték hálózatát.

Országos átlagban az ivóvíz negyede folyik el a lyukas csöveken a semmibe, de vannak helyek, ahol ez eléri az 50 százalékot is – hangzott el az átadón, ahogy az is, hogy a jövőben költenek majd a vezetékek felújítására is. Ezzel szemben a helyi vízszolgáltató, a DPMV Zrt. néhány napja a honlapján tájékoztatta a lakosságot a helyzetről. Azt írták: „Gyál városában mélyfúrású kutak biztosítják a vezetékes ivóvízellátást. Az elszíneződést okozó ásványi részecskék megjelenése a terület geológiai adottságainak köszönhető. A vízadó rétegek vize különböző ásványi anyagokat tartalmaz; a település esetében – jelentős mennyiségben – oldott állapotú vasat és mangánt. A felszínre kerülő »nyersvíz« klórozás útján kerül fertőtlenítésre, illetve további vízkezelésként a fenti ásványi anyagok egy részének kiszűrése is megtörténik a gyáli vízműtelepen üzemelő vas- és mangán eltávolító berendezés segítségével. A kitermelt és megtisztított ívóvíz ezt követően kerül továbbításra a települési elosztóhálózatba.”

A DPMV szerint az alkalmazott szűrési/tisztítási technológia ellenére a hálózatba kikerülő ivóvízben fennmaradó oldott vas és mangán, az oxigén hatására kicsapódik, és a vezetékek falára rakódik, mely az egészségre nem ártalmas, de esztétikai szempontból kifogásolható. – Sajnálatos módon egyre növekvő jelentőségű országos probléma az elöregedett vízhálózat kérdése. A meghibásodások nem terület, vagy szolgáltató specifikusak, azok országos szinten kimutathatók – tette hozzá a szolgáltató. A cég szerint ezen kívül a megnövekedett vízfelhasználás, így az öntöző-berendezések üzemeltetése, medencefeltöltések is az esztétikai jellegű elszíneződések kialakulásához vezetnek.