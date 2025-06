Miközben a NER-es cégek milliárdokat kaszálnak, a BKV idén alig 33 millióval nagyobb bevételre számít a reklámfelületek értékesítéséből

Budapest;BKV;Fővárosi Közgyűlés;Publimont Kft.;hirdetőoszlopok;reklámfelület;reklámtorta;JCDecaux;Promix Zrt.;Peron Reklám Kft.;

2025-06-17 05:40:00 CEST

Milliárdokat söpörnek be a fővárosi lámpa- és hirdetőoszlopok, járművek, utasvárók reklámfelületeit hasznosító cégek, miközben az önkormányzati vállalatok alig örülhetnek - derült ki körképünkből.

Alig 33 millió forinttal több reklámbevételre számít az idén a működésképtelenség határán ingadozó BKV, mint tavaly. A 2025-ös évre készített üzleti tervben valamivel több mint egymilliárd forintot – 1,02 milliárdot – terveztek be a reklámfelületek bérbeadásából, míg 2024-ben 987 milliós bevételre tettek szert ebből.

Utóbbi egész szép eredmény volt, ha azt vesszük, hogy 2023-ban 784 millió forint folyt be ebből. Korábban még kevesebb: 2019-ben 601 millió, 2020-ban 592 millió, 2021-ben 580 millió, míg 2022-ben 614 millió forint bevétele származott a reklámfelületek értékesítéséből a BKV-nak. Ez csaknem annyi volt, mint a Demszky-korszakban, de már akkor is kevesellték. Az egyre szélesebb önkormányzati csődárnyékban pedig különösen kevésnek tűnik.

Mindezek után aligha véletlen, hogy Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester javaslatára a Fővárosi Közgyűlés májusi ülésén felkérte a főpolgármestert, hogy szeptemberre dolgozzon ki egy koncepciót a BKV reklámfelületeinek jelenleginél jövedelmezőbb hasznosítására. Az előterjesztésben Baranyi megjegyezte, hogy a budapesti tömegközlekedési járművek belső és külső felületei, a balusztrádok (a mozgólépcsők melletti), a padló, valamint egyéb felületek jelentős reklámértékkel bírnak, de a főváros, illetve közlekedési cége korlátozottan részesül csak a hasznosítás profitjából, mivel a több milliárdos nagyságrendű üzleti tevékenységet különböző magáncégek - a JCDecaux Hungary Zrt., a Peron Reklám Kft., a Publimont Kft., a Promix Zrt. és a Metró Reklám Kft. – fölözik le különféle szerződésekkel.

Kemény fába vágta a fejszéjét Baranyi Krisztina. Az elmúlt évtizedek egyre súlyosabb pénzügyi helyzete, az egymást váltó főpolgármesterek sem tudták rábírni a BKV-t arra, hogy nekifusson egy újabb reklámtendernek. Holott 2021-ben azzal vonták vissza a felhívást, hogy "az eljárás valószínűsíthetően ismételten kiírásra kerül." Arra pedig végképp nem készült terv, hogy a reklámfelületek hasznosítását saját kézbe vegyék.

A BKV reklámfelületeit – mintegy 2600 busz, troli, villamos és metrókocsi oldalát, valamint a vállalat ingatlanjain, közterületein kialakított plakáthelyeket, összességében több mint 12 ezer négyzetmétert – lassan negyedszázadossá érő megállapodás alapján hasznosítják. A járművek külső és belső felületeit, óriásplakát helyeket, city lightokat (üveglap mögött megvilágított hirdetési felület), az állomások kisebb méretű plakáthelyeit és a telephelyek reklámfelületeinek értékesítését az egyetlen alkalmazottal működő Peron Reklám Kft. végzi. Kivételt képeznek ez alól a metrókocsik, mivel azok teljes belső felületét a Promix Zrt. hasznosítja. A hármas metró perében elhangzott, hogy az oroszok által újragyártott kocsikban a reklámfelületek mérete csökkent, így a Promix ebből származó bevétele is visszaesett. Ezt – meglepő kivételként - az orosz Metrowagonmash is elismerte. (Az utcai utasvárók reklámberendezései nem tartoznak a BKV-hoz, az javarészt a JCDecaux Hungary Zrt. vadászterülete.)

A Peron Kft-vel 1999-ben éppen akkor sikerült nyélbe ütni az reklámfelület hasznosítási üzletet, amikor az Esma Spanyol-Magyar Kft. megvette az addig a BKV kizárólagos tulajdonában álló Peron Reklám többségi üzletrészét. Az Esmát azután felvásárolta Garancsi István egyik érdekeltsége. Az Esma 2012-ben kiszállt a cégből. De bevásárolta magát a közterületi reklámpiacon jelentős szereplőnek számító JCDecaux Hungary Zrt. és a 2019-es önkormányzati választás évében a Publimont is, amely akkorra Simicska Lajos volt Fidesz-pénztárostól Mészáros Lőrinc birodalmába sorolódott át, jelenleg a szintén a nemzet gázszerelőjének hatókörébe tartozó Prime magántőkealapok egyike birtokolja. De ott van a tulajdonosok között a Hajdú Vagyonkezelő Kft. is, amelynek vezetője a korábban a Pegasus kémszoftverrel is megfigyelt ellenzéki médiavállalkozó, a DK-frakcióval korábban média tanácsadásra szerződött Páva Zoltán, végső tulajdonosa pedig a rejtélyes német EMI Investment GmbH.

A BKV számára nem túl jövedelmező szerződést 2007-ben megpróbálták újratárgyalni, de nem sikerült. Az MVM egykori – azóta jogerősen elítélt – vezérigazgatója, Kocsis István rövid BKV vezérigazgatói kitérője alatt a korábbi határozott idejű szerződést határozatlan idejűre módosította, nem sokkal azután, hogy Tarlós István vezette közgyűlésben az ellenzéknek sikerült kierőszakolni a tendert, amit azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) elmeszelt. 2016-ban ismét nekifutottak, egyetlen pályázóként a francia hátterű JCDecaux Hungary Zrt. vezette konzorcium évi 1,7 milliárd forintos bevételt ígért, de Tarlósék előbb érvénytelennek nyilvánították a Publimont Kft. Hungaroplakát Kft.-n keresztül tett ajánlatát alkalmatlanság miatt, de eredményt nem hirdettek. Az újonnan érkező Karácsony Gergely vezette főváros se kapkodott a döntéssel, a franciák végül visszavonták az ajánlatukat. Az eljárást eredménytelennek nyilvánították. Még azon a nyáron új közbeszerzési eljárás indult, de nem sokkal később visszavonták, mondván „szükségessé vált a kiírás újbóli áttekintése.” Azóta se hirdették meg. Baranyi Krisztina most máshonnan közelít: új tender helyett az egész BKV-reklámbizniszt házon belülre terelné vissza.

A „nagymester” melléküzlete

Nem a BKV felületeinek hasznosítása az első reklámbiznisz, amelyben Baranyi Krisztina szembe megy a jelenlegi városvezetéssel. Ferencváros független polgármestere két évvel ezelőtt azt követelte, hogy nyilvánítsák eredménytelennek a közúti lámpaoszlopok reklámcélú haszonbérletbe adását célzó pályázatot. Egyrészt életszerűtlennek tartotta, hogy a két részfeladatra csak egy-egy pályázó jelentkezett, miközben Budapest talán legértékesebb reklámhelyeiről van szó, másrészt problémásnak találta a jelentkező két céget is. Különösen a SYS IT Network Zrt.-t, amely annak a Sys IT Services Kft-nek a jogutódja, amelynek vezetőit számlagyár működtetésével vádoltak meg. Az ellenzéki politikus problémásnak találta a cég tulajdonosi körét, valamint a cég szerepvállalását a BKV informatikai rendszerének működtetésében. Mint mondta: „ne engedjünk be egy ilyen terhelt céget a BKV informatikai üzemeltetése mellett egy másik területre is.” Ebbe az informatikai szerződésbe bukott bele néhány hete Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója, miután a 444.hu több fotót is közölt, amelyen együtt mulatott a SYS IT számlagyár működtetésével és korrupcióval vádolt vezetőjével, a „nagymesterként” emlegetett F. Zsolttal.

A Fővárosi Közgyűlés annak idején nem támogatta a pályázat utáni szerződéskötést, Karácsony Gergely főpolgármester azonban saját hatáskörben eljárva érvényesnek nyilvánította a pályázatot. Az első részt az ESMA Reklám Zrt., a második részt a SYS IT Network Zrt. vezette konzorcium nyerte. A városvezetés azzal indokolta a lépést, hogy a plakáthelyek darabjáért mintegy 130 forinttal többet kap a főváros, mint korábban, másrészt Garancsi birtokolta ESMA ezután nem helyezhet ki politikai hirdetéseket az elefántfülekre. Azt is hozzátették, hogy a pályázat érvénytelensége esetén az ESMA-val kötött korább, évi alig 60 milliót hozó szerződés maradt volna érvényben a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet okán.

Budapesten összesen 44 139 közvilágítási oszlop van, amelynek túlnyomó többsége a Budapesti Dísz- és Közvilágítási (BDK) Kft. tulajdonában áll. A cégnek tavaly 224 millió forint bevétele származott ebből, az idén 182 milliót terveztek be az üzleti tervbe, miközben iparági szereplők szerint akár milliárdos bevétel is származhatna a lámpaoszlopok hasznosításból. - Sz. A.