Visszavonja Aranyosi Péter humorista Karinthy-gyűrűjét az állami média

Az állami média állásfoglalása szerint Aranyosi Péter humorista az elmúlt időszakban többször is olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek nemcsak ízléstelenek és kirekesztőek voltak, de súlyosan sértették egyes nemzetiségek és népcsoportok méltóságát. Megnyilvánulásai alkalmasak voltak gyűlölet szítására, az előítéletek erősítésére - mindezt a humor köntösébe bújtatva. Így kijelentéseivel méltatlanná vált a Karinthy-gyűrű viselésére, amely a magyar humor legnemesebb hagyományait hivatott képviselni. A döntésről Altorjai Anita és a hírhamisító Papp Dániel vezérigazgatók közös levélben értesítették Aranyosi Pétert. A Karinthy-gyűrű nem lehet menedék vagy pajzs azok számára, akik a nyilvánosságban a megosztás és kirekesztés eszközeivel élnek.

