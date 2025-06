Szent bölcsesség

Kijev;ortodox egyház;Magyar Katolikus Egyház;vallásosság;

Pünkösd után egy orosz támadás megrongálta a kijevi Szent Szófia székesegyház főapszisának párkányzatát. A majd ezer éves templom a Kijevi Rusz, az ősi Oroszország szimbóluma. Nemcsak szakrális hely és építészeti remekmű, feliratai is kivételesen értékesek nyelvtörténeti szempontból.

Szerepel a templom az UNESCO világörökségi listáján is, de az ukránok számára ennél is többet jelent: nemzeti identitásuk jelképét. Ahogy az ukrán kulturális miniszter fogalmazott, a székesegyház elleni támadással bebizonyosodott, hogy Oroszország nemcsak a területért harcol, hanem az ukrán identitás és kultúra, az ukránok jövője ellen is.

Jelképesnek is tekinthető annak a templomnak a megrongálása, amely nevében viseli az isteni bölcsességet. Az erről szóló tanítás – szofiológia, oroszul szofijnoszty – a keleti keresztény teológia alapeleme. A támadást elrendelő orosz elnök maga is buzgó pravoszlávként tünteti fel magát, az interneten terjed róla egy ikoncsókoló felvétel is.

Amikor Putyin pár éve több napra Magyarországra látogatott, első kívánsága az volt, hogy ellátogathasson egy ortodox templomba. Óhaja teljesült is, hiszen a Lendvay utcai Fidesz székház szomszédságában ott áll a Radonyezsi Szent Szergij orosz kápolna. Nagy barátjához hasonlóan a magyar kormányfő is gyakran jár templomba, borul térdre kamerák előtt, keresztet vet – ezt elég ügyetlenül, de végülis református, vagy mi, nem érthet mindenhez.

Mögöttük állnak, támogatják őket egyházi vezetők is. Putyint Kirill pátriárka, az Orosz Ortodox Egyház feje, aki egyenesen az oroszokat keresztény hitre térítő Vlagyimir nagyherceg spirituális örökösének nevezi az elnököt. Megáldja ő az orosz fegyvereket is, amelyek szerinte az egész világot védik az ukrán fasiszták ellen. Ezek ugyanis "aljas kígyók, akiket az Európai Unió a keblén melenget". Zelenszkijt egyszerűen "sátánista Antikrisztus"-ként emlegeti.

Magyarországon Osztie Zoltán plébános idén már sokadszorra celebrált hálaadó szentmisét Orbán születésnapján. Balog Zoltán református püspök, a kegyelmi ügy kiváltója pedig egyházi rendezvényeken még mindig a fideszes hatalomgyakorlók mély istenhitét és erkölcsi kiválóságát emlegeti.

Csak éppen a lényeg hiányzik a két politikus és az őket magasztaló papok teátrális gesztusai mögül. A kereszténység a szeretet vallása – annak nyugati és keleti változatában egyaránt. Nyilván ennek jegyében indíttat nap nap után Putyin támadást senkinek sem vétő civilek ellen. Rakétákkal támadtak szülőotthonokat Mariupolban és Odesszában, lakóházakat Kijevben, Harkivban és más településeken.

A halottak között voltak holokauszttúlélő aggastyánok és újszülöttek. Zelenszkij elnök azt mondta, több mint hatszáz gyermek esett eddig áldozatául az orosz agressziónak. Ezzel Trump amerikai elnöknek arra az otrombán cinikus mondatára válaszolt, amelyben két kisgyerek játszótéri verekedéséhez hasonlította azt, ami már három éve Ukrajnában történik. Vér folyik ott és arat a halál – ha ezt az Ovális Iroda fura ura próbálja is viccre venni.

Orbán pedig egyre nyíltabban az agresszor oldalán áll. Meg akarja akadályozni, úgymond, hogy a magyarokat „beleráncigálják” a szomszédban folyó háborúba. Mostanában már durván ukránellenes propagandát folytat. Elmondja a közrádióban, hogy megjelentek Budapesten az ukrán maffia tagjai „böhöm nagy autókkal”, a telefonos banki csalások jó részét is ők követik el, egyáltalán: „Ukrajna veszélyes ország”. Zelenszkij arcképével riogatják az embereket az óriásplakátok az utcán, és Brüsszel elfoglalásával biztatják, aki kitölti az úgynevezett népszavazási ívet arról, hogy Ukrajna ne lehessen az Unió tagja.

Zelenszkij nyilatkozott a Válasz Online-nak. Világosan látja, hogy Orbán a 2026-os választásokat akarja az ukránok elleni gyűlöletkeltéssel megnyerni. A magyar gazdaság mélyrepülésben van, munkahelyek szűnnek meg, az egészség- és az oktatásügy helyzete katasztrofális. Sikerpropagandával a magyar miniszterelnök már nem is próbálkozik, helyette ellenségkeresésbe fogott. Brüsszelt kívánja legyőzni és az ukránokat, hogy „ne koporsóban hozzák haza a fiainkat”. És hogy ne Záhonyon túlra menjen az a pénz, ami szerinte „nekünk jár”. Primitív gyűlöletpropaganda árad az úgynevezett közrádióból és a harcosok klubja által elfoglalni kívánt szociális médiából.

Csak remélni merem, hogy kevesekre hat. Abban bízom, hogy a magyarokban van annyi – ha nem is szent, de – emberi belátás, józan bölcsesség, hogy a saját érdekeiket, értékeiket szem előtt tartva szavaznak. Egy Orbán nélküli, biztonságos, gyűlölködésmentes jövőre.

A szerző nyelvész.