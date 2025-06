Ötmilliárd forintnyi vagyont, köztük jachtot és készpénzt foglalt le a NAV - Videó

jacht;NAV;lefoglalás;Budapesti Nagybani Piac;

2025-06-17 14:45:00 CEST

Május 28-án a Nagybani Piacon csapott le az adóhatóság.

Egy jachtot, több személyautót, motorokat, és több száz millió forintnyi készpénzt foglalt le a NAV a Budapesti Nagybani Piacon működő gyümölcs- és zöldség-nagykereskedő cégeknél tartott ellenőrzéskor - írja a 24.hu.

A lap felidézi, hogy május 28-án a NAV a Merkur Bevetési Egység és a TEK kommandósaival megerősített különítménye vett részt, egyszerre 78 helyszínen tartottak házkutatást. Szilágyi Tamás, a NAV Bűnügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettes vezetője elmondta, hogy szervezett bűnözési csoportok telepedtek rá az ország legnagyobb zöldség- és gyümölcs-kereskedelmi központjaként számon tartott nagybanira.

Az akcióban három csoport embereit kapcsolták le, akik mintegy 11,4 milliárd forintnyi áfát nem fizettek be, kárt okozva ezzel a költségvetésnek. A bűnszervezet vezetői elfogásukig fényűző életet éltek. Szilágyi Tamás elmondta azt is, hogy az áfa-csalások többsége a zöldség-, gyümölcs-kereskedelemmel és importtal függött össze, azonban cukor, étolaj és elektronikai cikkek adásvételével is foglalkoztak.

A beszámoló szerint az akcióban 530 fő vett részt, 55 embert állítottak elő. 15 ember maradt letartóztatásban, egy embert pedig bűnügyi felügyelet alá helyeztek. A kiterjedt lefoglalásokkal a vagyonbiztosítás közel 5 milliárd forint értéket érintett.

Drabos Imre, a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság vezetője azt mondta, hogy az egyik bűnözői csoportot egy olyan személy vezette, aki korábban, 2019-ben 4 és fél év letöltendőt kapott, egyik „alvezére” pedig kábítószerügyek miatt 6 és fél évet ült már börtönben. A csoportok többszintű, folyamatosan változó cégláncolatokkal, számlagyárak segítségével tűntették el az áfát. A fiktív számlákat egy ismert informatikai cég, élelmiszer-kereskedő, sőt taneszközökkel foglalkozó vállalkozás is befogadta.