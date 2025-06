Káros a sok sorozat, akár a szerencsejátékhoz hasonló függőséget is okozhat

szerencsejáték;körkép;függőség;tévésorozatok;pszichológia;streaming;

2025-06-20 17:08:00 CEST

A különböző streaming szolgáltatókon keresztül ömlik ránk a megszámlálhatatlan mennyiségű tartalom, melyek rendkívüli esetben a szerencsejátékhoz hasonló függőséget is okozhatnak.

A hagyományos televízióban nézhető sorozatokon kívül ma már online felületeken is könnyen elérhetők különböző tartalmak. A 2000-es évek elején a Szökés, a Szívek szállodája, a Született feleségek, a Breaking Bad (Totál szívás) indította el azt a folyamatot, amiből aztán „kinőtt” a Netflix. Idővel streaming szolgáltatást indított az HBO, és a Disney is. Ma már számtalan cégnél lehet előfizetni, ráadásul egy mozijegy ára fedezi akár egyhavi előfizetésünket is.

A választék hatalmas, folyamatosan ékeznek hírek új sorozatok indulásáról, vagy milliók által kedvelt szériák újabb évadairól. Arra is van példa, hogy amikor egy gyártó bejelenti, hogy megszüntet egy kedvelt sorozatot, akkor petíciót indítanak a rajongók a folytatásért. Itthon arra is volt példa, hogy egy szappanopera főhősének szemműtétére kezdtek a nézők pénzt gyűjteni, vagy korábban egy rabszolga felszabadítására.

A legtöbb szolgáltató egyben feltesz teljes évadokat a felületére, így nem kell hetente várni az új epizód megjelenését. Amikor kedvenc sorozatunk debütál, hajlamosak vagyunk az összes részt egyben megnézni, még akkor is, ha az hajnalig tart és másnap dolgozni kell mennünk, vagy egy vizsga vár ránk és ez nem tesz jót a mentális állapotunknak – nyilatkozta a Népszavának Farkas Gabriella pszichológus. A szakértő szerint így nem pihenünk eleget és másnap nem tudunk olyan teljesítményt nyújtani, mintha 8 órát aludtunk volna. A pszichológus arról beszélt lapunknak, hogy

olyan is van, aki ilyenkor még a családi vagy baráti eseményt is lemondja, hogy otthon maradhasson, bekuckózhasson a kanapén és megnézhesse kedvenc sorozatát. Ezzel pedig romboljuk társas kapcsolatainkat,

ha pedig túl gyakran mondjuk le a programot, az is előfordulhat, hogy idővel meghívást sem kapunk barátoktól, ismerősöktől, és kialakul egyfajta magányosság, amiből idővel depresszió is lehet. Ez már mindenképpen a függőség jele.

A szakértő szerint extrém esetben a függő annyira rabjává válik az adott sorozat világának, hogy onnan választ szerelmet vagy barátot magának. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a főhős vagy mellékszereplő figuráját megtestesíti és azt keresi a való életben is, ami általában nem jár sikerrel, hiszen a sorozatok karaktereinek kidolgozásán komplett stábok dolgoznak, hogy minél nagyobb rajongótábora legyen egy-egy figurának. Mindez szintén a magányosodás felé vezeti a sorozatfüggőt, aki ezután még inkább bezárkózik, és hamarosan már minden szabadidejét a képernyő előtt tölti. „Ahogyan más függőségek esetén, úgy idővel itt is a munkavégzés vagy a tanulás rovására megy a korábban hobbiként induló tevékenység. Ha valaki idáig jut, akkor mindenképp kérje szakember segítségét.”

Hogyan kerülhető el a függőség? A pszichológus a mérsékletesség fontosságára hívta fel a figyelmet.

Kiemelte, akár minden nap is lehet nézni a kedvenc sorozatot, de ez korlátozódjon esténként egy-két epizódra.

Jusson ezen kívül elég idő a pihenésre, a sportra, más hobbira, és legfőképpen a társas kapcsolatokra. Beszélgetések során kerüljenek szóba az élet egyéb fontos kérdései is, ne csak az legyen mindig a téma, hogy mi történt a kedvenc karakterünkkel, mikor várható az új évad és mennyire kedveljük vagy utáljuk az egyik szereplőt. „Az ilyen jellegű kommunikáció is fontos, de erre remek csoportokat találunk a közösségi oldalakon, itt nyugodtan cserélhetünk véleményt, kibeszélhetjük magunkból az érzelmeinket a témával kapcsolatban.”