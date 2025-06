Valójában egy műanyag lámpa volt az a „pisztoly”, amivel megpróbálták kirabolni a solymári bankot

elfogás;Solymár;bankrablási kísérlet;

2025-06-18 15:28:00 CEST

Hamar kudarcba fulladt a pénzszerzési kísérlet.

Rablás bűntettének kísérlete miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték annak a férfinak a letartóztatását, aki hétfőn megpróbált kirabolni egy bankot a Pest vármegyei Solymáron – közölte szerdán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.



E szerint június 16-án délelőtt egy maszkos férfi lépett be a pénzintézetbe, elővett egy zacskót és egy fegyvernek látszó tárgyat, ráfogta az egyik alkalmazottra, majd közölte vele, hogy töltött fegyver van nála, és ha nem adja oda a pénzt, lelövi.

A rabló azonban nem járt sikerrel, mert az ügyintéző azt válaszolta, hogy nem tud pénzt adni, mivel nincs ott a pénztáros. Az agresszív férfi először elbizonytalanodott, gondolkodott, de miután látta, hogy terve meghiúsult, sarkon fordult. Időközben megnyomták a pánikgombot, így a rendőrök is gyorsan elkezdték keresni a férfit. Órákon belül sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőt, a 49 éves M. Gábort, akit a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársainak segítségével Piliscsabán fogtak el. A kutatás során a nyomozók lefoglalták a telefonjait, valamint azokat a ruháit is, amelyekben a bűncselekményt elkövette. Az is kiderült, hogy a fegyvernek látszó tárgy valójában egy lámpa volt, amelyhez műanyag markolatot szerelt.