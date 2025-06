Tele van mérgező anyagokkal a sajóbábonyi patak

Zöldzóna;környezetszennyezés;mérgező anyagok;Sajóbábony;

2025-06-18 15:56:00 CEST

Mind az élő szervezetekre, mind az emberekre veszélyt jelentenek ezek a vegyszerek.

Rákkeltő, mutagén, valamint az élővilágra nézve ártalmas tulajdonságokkal rendelkező növényvédő szerek jelenlétét mutatta ki egy hatósági vizsgálat a sajóbábonyi patak vizében - írja az Átlátszó.

Ezek a mérgező anyagok a SPL Europe Kft. üzeméből kerültek a Bábony-patakba, a lakossági bejelentések nyomán indított vizsgálat eredménye szerint. Sajóbábony lakosai, valamint a környező településekben élők már hosszú évek óta kénytelenek elszenvedni az ipari park negatív következményeit. A térségben korábban működő vegyipari üzemek is komoly víz- és talajszennyezést hagytak maguk után, és a friss dokumentumok is azt mutatják, jelenleg is zajlik a környezet terhelése. A portál közérdekű adatigénylés útján kérte ki azokat a legújabb hatósági döntéseket, amelyeket a korábban klórgáz-szivárgást is okozó, növényvédő szereket előállító SPL Kft. számára adtak ki. Ezekből világosan kiderül, hogy az üzem területéről szennyezett víz jutott a környezetbe, amelyben a mérgező vegyületeket a Bábony-patakból is kimutatták. A kormányhivatal egyik, 2024 októberében készült döntése szerint a környezetvédelmi hatósághoz több bejelentés érkezett a Sajóbábony központjában érzékelhető szag miatt. Az ipari parkban ezért tavaly október 24-én ellenőrzést tartottak, amely során a SPL Kft. telephelye mellett, az úgynevezett „A”-völgyi patak mentén egy betoncsőből kifolyást figyeltek meg a szakemberek.

A kifolyás három pontján vettek mintát a „patakmeder felől érkező szag” miatt, és a laboratóriumi elemzés a vízmintákban a növényvédő szerek határértéket meghaladó jelenlétét igazolta. 2025 februárjában már nyolc mintavételi helyen ismételték meg a vizsgálatot, mivel a SPL telephelyéről öt ponton keresztül vezetik ki az eredetileg elméletben vegyszermentes, ám tisztítatlan csapadékvizet, amelynek végső befogadója szintén a Bábony-patak. A laboreredmények minden vízmintában kimutatták, hogy „határérték feletti szennyezőanyag koncentrációk voltak jelen, ideértve a növényvédő szereket (EPTC, molinát, butilát, cikloát, prometrin, terbutrin) is.” A hatósági iratokból nem derül ki pontosan, milyen további szennyező anyagokat azonosítottak, és a szennyezés mértékét sem közlik, mivel a „többek között” megfogalmazás más anyagokra is utalhat.

A felsorolt növényvédő szerek azonban veszélyt jelenthetnek mind az élő szervezetekre, mind az emberekre. Ezen szerek káros hatásai között szerepel: az EPTC bőr- és szemirritációt, valamint szövetkárosodást idézhet elő; a butilát, molinát, prometrin a bőrt és a nyálkahártyákat károsíthatja; a cikloát genetikai károsodásokat okozhat és rákkeltő hatású lehet; a terbutrin pedig veszélyes lehet a vízi élőlények számára. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal vízügyi szervezete kötelezte a céget, hogy vizsgálja felül az üzem vízellátását, illetve szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszerét, azonban pénzbírságot nem szabtak ki, mindössze 871 ezer forint eljárási költség megfizetésére kötelezték az SPL Kft.-t.