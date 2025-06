Kevés az online érkező szavazat a Voks2025-ön

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-06-18 17:05:00 CEST

Még mindig HVG: a Voks2025 esetén a papír alapú ívek átláthatónak tűnik, az online viszont nem. Gulyás Gergely szerint utóbbi módon a szavazatok 10 százaléka érkezik be. Ez önmagában is mutatja, hogy az eddigi gyakorlatnak is megfelel az arány csalás nem történhetett. Maga az eljárás ott is közjegyző által vizsgált és hitelesített, és természetesen, aki ott szavaz, azt nem tudom, képes-e a rendszer kiszűrni a két szavazatot, feltételezem, hogy még azt is - mondta. Hozzátette, nem feltételezi, hogy emberek direkt hazudnának és online is véleményt nyilvánítanának úgy, hogy beikszelik azt a valótlan tartalmat, de ha alapot nézi ,a szavazatok 90 százaléka papíron fut be.