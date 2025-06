Baj van a toronyban?

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-06-18 17:24:00 CEST

A Pesti Srácok munkatársa egy miniszteri kommentárt kér arról a videóról, amelyben Karácsony Gergely azt fejtegeti, hogy tulajdonképpen a szovjet csapatok Magyarországról való távozása az ugye egyfajta büszkeséggel és szabadsággal jár, és hogy ezt az ünnepet ünnepelnék meg ők, és valamilyen módon így vont párhuzamot a Pride, és tulajdonképpen a szovjetek alóli felszabadulás között.

Miután ezt a videót se láttam, ezért legfeljebb az ön tolmácsolásában elhangzottakat tudom minősíteni - mondta Gulyás Gergely, majd ezt követően azzal folytatta. – Szerintem ha valaki azt, hogy ez az ország szabaddá és függetlenné vált, és hogy az utolsó szovjet katona is '91. június 19-én elhagyta Magyarországot, azt azzal veti össze, hogy Pride van Budapesten és a két esemény az hasonló érzést vált ki belőle, ott azért nagyon-nagyon nagy bajok vannak a toronyban - vélekedett. A főváros pénzügyi átvilágításával kapcsolatban elmondta, reméli, hogy Karácsony Gergely tartja a szavát és engedi a teljes revíziót és nem lesz szükség kényszerre is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a schengeni övezet működését az veszélyezteti, hogy több tagállam – köztük Németország – ismét belső határellenőrzést vezetett be. Gulyás Gergely úgy véli, ennek oka, hogy az Európai Bizottság nem kényszeríti ki a külső határok védelmét, és miközben Magyarország egyedül védi ezeket, még meg is büntetik. Szerinte már 2015 óta figyelmeztetnek arra, hogy a külső határok megerősítése nélkül Schengen összeomlik. A vízummentes utazást nagy európai vívmánynak tartja, amely most komoly veszélybe került.