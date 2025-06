Orbán Viktor;Halász János;Magyar Levente;átláthatósági törvény;

2025-06-20 06:00:00 CEST

Véletlen elszólás, vagy tudatos kiszivárogtatás? Ki tudja ezt a mostani Fidesznél? Lehet, hogy Magyar Levente óvatlan volt, esetleg ez volt a küldetése? Mindenesetre a Külügyminisztérium államtitkára Londonban, egy beszélgetésen úgy nyilatkozott: nem biztos benne, hogy az átláthatósági törvény - ide idézőjelet kellett volna tennem – valaha is oda kerül a parlament elé. A politikus, aki ezzel a vezetéknévvel nehéz karrier előtt áll, arról is beszélt, hogy nagy viták voltak a jogszabályról a Fideszen belül, ami már csak azért is furcsa, mert Orbán Viktor is aláírta a tervezetet, mi több még enyhének is találta. Márpedig, ha Orbán eképp vélekedett, akkor nehezen érthető, hogy mitől és hogyan lett hasadás a Fideszben.

Könnyelműen még arra a következtetésre is eljuthatunk, hogy a miniszterelnök jelentősen meggyengült a pártján belül, már nem figyelnek oda rá, vagy ha igen, akkor nem veszik komolyan a szavait. Elképzelhető, hogy így van; bármennyire is magához ragadta Orbán a kampány irányítását, a lépés nem hozott fordulatot, sőt… Ez a törvény már az első pillanatban és első látásra is botrányos volt, ráadásul az Amerikába küldött „tényfeltáró” teljes kudarccal, mondhatni megalázottan tért haza, lényegében üres kézzel. A jogszabály névadója, Halász János azóta is csendben van, egy szava sem volt ahhoz, hogy fiókba kerül a munkája (ide jönne egy kérdőjel). Mondjuk neki kellett volna bejelentenie, hogy bocs: ez most még sem megy, rászánok még őszig néhány éjszakát. Semmiképpen nem Magyar Levente feladata lenne a törvény megsemmisítése, és főként nem Londonban. Mert hát mennyivel tartozik inkább a londoniakra egy ilyen változás, változtatás, mint ránk, akikre itthon sújtott volna le a Fidesz dühe? Amúgy persze a Fidesz háza táján nem lenne szokatlan ez a megoldás a, de a kormánypártnak illene már észrevennie: minden, amit korábban tett, most visszahullik a fejére.

A spirál lefelé visz.