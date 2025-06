Várkonyi Andrea kivette az egymilliárd forintos osztalékot, aztán elküldött kilenc embert az ügynökségétől

elbocsátások;Várkonyi Andrea;WhiteDog Media;

2025-06-19 13:39:00 CEST

Kilencfős létszámleépítést hajt végre Várkonyi Andrea médiaügynöksége, a WhiteDog Média Kft., noha tavalyi eredménye meghaladta az egymilliárd forintot - számolt be a Kreatív.

A portál megkeresésére a Várkonyi-féle ügynökség azt közölte: „A WhiteDog Média Kft. az elmúlt 3 évben létszámát 72 főre növelte. Hosszútávú működési stratégiánkhoz igazodva jelenleg igyekszünk munkaerőhatékonyságunkon javítani, így a cégünk a továbbiakban 63 kollégájával szolgálja ki teljeskörűen ügyfeleit.”

Az Opten adatai szerint a WhiteDog árbevétele tavaly 10,16 milliárd forint volt, adózott eredménye 1,366 milliárd forint. A céget 2020. szeptemberében alapította 10 millió forintos törzstőkével Várkonyi Andrea, első megbízása a férje, Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha jótékonysági programjainak kreatív fejlesztése és menedzselése volt. Azóta a cég ügyfelei között természetesen egyéb Mészáros-érdekeltségek és NER-közeli cégek is megtalálhatók, mint például a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó MBH Bank, illetve a Jászai Gellért-féle 4iG, de volt már ügyfele például a Fundamenta és a Biztositasipiac portál is. Az ügynökség esetenként újságírókat listáz.

A hvg.hu megjegyzi, hogy az állomány 12 százalékát érintő leépítés mellett nem sokkal azt követően döntött Várkonyi Andrea, hogy az 1,37 milliárd forintos nyereségének nagyrészét, egymilliárd forintot ki is vett osztalékként. A cég 2020 decemberében költözött be a Mészáros-csoport tulajdonában lévő pesti, Andrássy úti villába, ezen a környéken esetenként látható is a TV2 volt hírolvasója, amint 120 milliós Bentley-jével furikázik.