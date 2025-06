Domokos László korábbi ÁSZ-elnököt küldi Navracsics Tibor tárcája, hogy vizsgálja meg, miért válságos Budapest pénzügyi állapota

Budapest;Karácsony Gergely;Navracsics Tibor;Domokos László;Latorcai Csaba;

2025-06-19 16:43:00 CEST

"Elég volt Karácsony Gergely mellébeszéléséből" - jelentette ki Latorcai Csaba.

Meg kell vizsgálni, mi vezetett a főváros csődjéhez - mondta Latorcai Csaba, a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára csütörtökön a kormány és a főváros közötti tárgyalások második fordulóját követő sajtótájékoztatón, Budapesten.

Latorcai Csaba közölte, a főváros csődhelyzete nem múlt el, az „agónia folytatódik”, a kormány pedig állítása szerint „segíteni akar”, de nagy a baj. Az nem fordulhat elő, hogy a közösségi közlekedésben fennakadások legyenek, a kormány ezt el akarja kerülni, ugyanakkor nem akarja egy feneketlen kútba önteni a pénzt. Hozzátette, ahhoz, hogy a fővárosi kikecmeregjen a csődhelyzetből, szükség van törvényes költségvetésre, hiszen még az sincs. Latorcai állítása szerint Karácsony Gergely megígérte, hogy ezt a feltételt megpróbálja teljesíteni a Tisza Párttal.

Latorcai Csaba hangsúlyozta, meg kell vizsgálni, mi vezetett a csődhelyzethez a fővárosban. „Elég volt Karácsony Gergely mellébeszéléséből” - jelentette ki, majd elmondta a szokásos fideszes szólamot, mely szerint Tarlós István, az előző főpolgármester 200 milliárd forinttal adta át Budapestet, és azóta több száz milliárd forint adóbevétel is volt. Karácsony Gergely közben hol a szolidaritási adót, hol az évekkel ezelőtti Covidot okolja, holott a csődhelyzet pár hónapja alakult ki a fővárosban. Méghozzá körülbelül akkor, amikor 50 milliárdért megvásárolták Rákosrendezőt - magyarázta az államtitkár.

Mindezek miatt a KTM felkérte Domokos László közgazdászt, az Állami Számvevőszék volt elnökét, hogy egy szakértői munkacsoport vezetőjeként világítsa át a főváros gazdálkodását, vizsgálja meg, hová folyik el a budapestiek pénze - ismertette Latorcai Csaba. Közölte, a kormány vállalja, hogy áttekinti általában a közösségi közlekedés finanszírozását, amihez egyébként egyedül a főváros kap állami támogatást.

Latorcai Csaba kiemelte, hogy a Magyar Államkincstár jogkövető módon példás gyorsasággal visszautalta a fővárosnak azt a 10 milliárd forintot és kamatait, amiről a bíróság a szolidaritási adóval kapcsolatban rendelkezett. Hasonlóan jogkövető magatartást várnak el Karácsony Gergelytől is - jegyezte meg. Az államtitkár ugyanakkor közölte, hogy a bíróság döntését vitatják, fellebbeznek az ellen. Álláspontjuk szerint Karácsony Gergely „félrevezette a bíróságot”, például arra hivatkozott, hogy az első félévben a főváros 25-30 milliárd forint iparűzési adót szedett be, holott több mint 135 milliárdot. Tehát téves információ alapján döntött a bíróság, ezért fellebbez a kormány.

Latorcai Csaba kérdésre válaszolva azt állította, nem igaz, hogy a főváros nettó finanszírozója az államnak, például azért, mert a kormány maga is támogatja a fővárosi gazdasági fejlesztéseket, ami jelentős iparűzésiadó-bevételt eredményez. Szintén kérdésre elmondta azt is, hogy a szolidaritási hozzájárulás kapcsán az önkormányzatoknak két kérésük van: egyrészt szeretnék tudni, mely más települések részesülnek abból, másrészt, hogy azt térségi fejlesztésekre is lehessen fordítani. „Erre nyitottak vagyunk” - mondta az államtitkár.

A kormány és a főváros közötti tárgyalások ütemezése kapcsán Latorcai Csaba annyit mondott, akár még a nyáron sor kerülhet a következő fordulóra, de a csődhelyzetet a fővárosnak kell megoldania.