Benda Gábor szinergiái

koncert;összművészet;

2025-06-20 10:43:00 CEST

Benda Gábor zongorista-zeneszerző Szinergiák sorozata című összművészeti előadásában a jazz-ihletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak.

„Amióta az eszemet tudom, a zene volt a legfontosabb dolog az életemben” – vallja a negyvenéves Benda Gábor. Édesapja lemezgyűjteményéből már háromévesen kiválasztotta Leonard Bernstein közismert Divertimentóját, amit gyakran hallgatott. Hatévesen kezdett zongorázni az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású zenepedagógusánál, Teöke Marianne-nál, akinek rendhagyó módszereiről, életbölcsességeiről sok legendás, vicces történetet mesél. A Marczibányi téri zeneiskolában megismerkedett a jazz alapjaival, majd Eckhardt Gábornál, Madarász Ivánnál, Szokolay Balázsnál, illetve 2003-tól az eisenstadti Joseph Haydn konzervatóriumban folytatta a tanulást. „Soha nem voltam alkalmas az intézményes zenetanulásra; mondhatni, taníthatatlan voltam” – jegyzi meg, utalva arra, hogy ausztriai tanárával összeveszett, s végül itthon, a Rabbiképző zsidó művelődéstörténet szakán szerzett diplomát.

Közben (Psziché címmel) megírt egy teljes balettzenét és jó néhány kisebb zongoradarabot, majd újra a jazz felé fordulva, Horváth Plútó József basszusgitárossal és Bordás József dobossal trióban kezdett játszani a Budapest Jazz Clubban, a Take Five-ban, a Columbus hajón, az Alcatrazban és más helyeken. Egy ideig Berlinben, majd Valenciában élt, francia zenei producerek is érdeklődtek iránta, de a külföldi tartózkodás nem hozta meg az áttörést. Hazatérve egy pályázati lehetőségnek köszönhetően elindította a Középkori templomok útja című koncertsorozatot, s ez ihlette Jézus története című, 12 tételes művét, amelyben a zongoradarabok mellett a rövid evangéliumi magyarázatokat felesége, Vereszki Eszter olvasta fel. A mű premierjét a 2021-es budapesti Eucharisztikus Kongresszushoz időzítették, majd megjelent CD-n, egy filmes/televíziós változat is készült belőle, végül a szövegek fordítása nyomán a produkcióval három németországi körutat tettek, amelyek Berlin, Hamburg, Lübeck mellett több tucat kisebb települést érintettek.

Infó A Szinergiák sorozata következő előadása: június 26., Budapest Jazz Club

Új projektjének, a Szinergiák sorozatának az a célja, hogy a szövegek és a képek segítségével még sokkal átélhetőbbé tegye zeneműveit. „Kiszínezett valós események vagy teljesen a fantáziám szüleményei” – mondja Benda Gábor a kompozíciókat ihlető történetekről, amelyeket az előadásokon Őze Áron olvas fel. A novella-szerűen felépített, többnyire abszurd sztorik néha egzotikus környezetbe (például a Karib-tengerre) kalauzolják a hallgatót, de Charlie Chaplin is megelevenedik, akárcsak egy tigrisnő és egy állatkerti főápoló szerelme. „A történetekhez és a zenékhez vizuális elemeket is elképzeltem, így felvettem a kapcsolatot festőművészekkel” – mondja Gábor, akinek alkotásaihoz többek között Csurka Eszter, Verebics Ágnes, Barabás Márton, Szemadám György, Szotyory László és Szurcsik József készített festményeket. A koncerteken – amelyeken Benda duópartnere Horváth Plútó József – ezeket a képeket eredetiben és kivetítve is bemutatják.