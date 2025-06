„Mivel semmilyen tájékoztatás nem előzte meg a rendelettervezetet, nagyon nehéz nem a legrosszabbra gondolni: a szabad sajtó korlátozására, akár megszüntetésére”

Fidesz;cenzúra;veszélyhelyzet;rendelettervezet;hadiállapot;független sajtó;választás 2026;

2025-06-19 20:00:00 CEST

Egy rendelettervezet értelmében hadiállapot esetén Rogán Antal akár teljes, korlátlan cenzúrát is üzemeltethet Magyarországon. A MÚOSZ elnöke szerint a kormány a feszültséget akarja fenntartani, ebben kiemelt szerepet kap a független sajtó támadása.

Hadiállapot bevezetése esetén Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát (MK) vezető miniszter kezébe kerülhet gyakorlatilag a teljes hazai tájékoztatás. Ez derül ki a kormány.hu oldalára feltöltött rendelettervezetből, mely szerint az MK irányítaná a kormányzati kommunikációt, engedélyezné a haditudósítók működését, részt venne a hadijelentések kiállításában, készítené elő a politikai felső vezetők nyilatkozatait, engedélyezné a Honvédelmi Minisztérium nyilatkozatait. De a kabinetiroda gondoskodna az összes napilap és más időszaki lap, valamint internetes újság vagy hírportál kiadásának, megjelentetésének megszüntetéséről, a megmaradó lapok példány- és oldalszámának korlátozásáról, a lapok előfizetéses rendszerének megszüntetéséről és a postai szolgáltatás útján történő terjesztéséről, valamint új sajtótermék beindításáról szóló terv kidolgozásáról. Az MK gondoskodna továbbá a „sajtótermékkel kapcsolatos, hadiállapot idején bevezethető korlátozásokról, esetleges összevonásokra vonatkozó intézkedési terv kidolgozásáról.”

- A hatalom nem nyugszik. A feszültséget fenn akarja tartani, amiben kiemelt szerepet kap a független sajtó támadása

– mondta lapunknak Kocsi Ilona a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöke. Emlékeztetett rá, hogy egyedüli országként az Európai Unióban immár 5 éve veszélyhelyzet van kihirdetve Magyarországon.

- Ez különleges jogrendet jelent, a hatalom szinte korlátlan mozgásterével. Azonban ezek szerint ez már nem elég. A feszültséget fokozni kell. Az egész nagyon különös, szürreális. Miért pont most? – tette fel a kérdést.

A MÚOSZ elnöke szerint e tervezet ugyanis azt sejteti - de nem mondja ki - , hogy ideje felkészülni a háborúra is.

- Jövőre választások lesznek Magyarországon. Mivel semmilyen tájékoztatás nem előzte meg e rendelettervezetet, nagyon nehéz nem a legrosszabbra gondolni: a szabad sajtó korlátozására, akár megszüntetésére.

A hadiállapot kinyilvánítását az Alaptörvény szabályozza. Eszerint az Országgyűlés jelenleg fideszes kétharmada nemcsak háborús helyzet, ám „háborús veszély, külső fegyveres támadás, hatásában külső fegyveres támadással egyenértékű cselekmény közvetlen veszélye, illetve kollektív védelemre irányuló szövetségesi kötelezettség teljesítése esetén is kinyilváníthat hadiállapotot.”

- Benne van a pakliban, hogy a Fidesz meglépi a hadiállapot kinyilvánítását

– fogalmazott erről Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző. Szerinte itt nem az a kérdés, hogy van-e tényleges háborús helyzet, mivel a Fidesz valójában nem háborús állapotot akar, ők a választást akarják minden áron megnyerni. Ha ehhez az kell, hadiállapotot vezessenek be, akkor az elemző szerint arra fognak törekedni, hogy olyan helyzetet alakítsanak ki, hogy megléphesse ezt a kormánypárt.

Szentpéteri arra emlékeztetett, hogy Ukrajnával szemben már most is harmincas éveket idéző háborús retorikát folytat a kormány, de a polgárháborús helyzetek szításával is elérheti a Fidesz, hogy végül hadiállapotot vezessen be.