Európai Unió;orosz gáz;rezsicsökkentés;EU-szankciók;orosz olaj;

2025-06-21 06:00:00 CEST

Egy szót se érdemelnének. Szijjártó Péter és Orbán Viktor mint két defektes ChatGPT-robot, gombnyomásra fújja és fújja az orosz propagandát; az, hogy beszélnek, érvelnek, pörölnek, csak a látszat: valójában szigorú paneleket ismételgetnek. Nyilatkozataikban pontosan tetten érhető, amikor Moszkva frissíti a szoftvert. Elnézést kérek a miniszterelnöktől a sorrend miatt, de egykori (?) sajtósa nagy buzgalmában mostanság nála is agysorvasztóbb. Tudom, az ilyet nem tűrheti, így ideje visszaelőzni valami újabb otrombasággal; menni fog.

Itt van mindjárt a hét eleji, brüsszeli „csata”. (Hej, ha egyszer tényleg harcolniuk kéne... Mert most azt hiszik, nyugodtan szórakozhatnak ezekkel a szavakkal.) Hetek óta zeng a fideszes sajtókórus: született amott, a nagy hegyeken túl, valami „Von der Leyen–Zelenszkij-terv”, ami „kétszeresére, de akár négyszeresére” is emelheti nálunk az áram- és gázárakat. Most azzal frissült a mantra, hogy „Brüsszel lefeküdt Kijevnek”, ami az Európai Bizottság vezetőjének női mivoltát figyelembe véve már tényleg pottyantósbudi-szint.

Brüsszelben természetesen nem történt semmi különös. Az Európai Bizottság egy szakminiszteri ülés (a NER-GPT szerint „csata”) után megerősítette: immár tényleg minden tagállamtól elvárják az orosz energiabeszerzés fokozatos lemondását. Erről keringenek határidők, 2025, 2027, 2030, de Brüsszel a 2022-ben éppenséggel Moszkva kezdeményezte uniós leválást valóban végigvinné. Ezt Budapest – és ha vezetőjük épp Putyin-párti, Pozsony – ellenzi. Az EU felkészült a fedetlen orosz ügynökök támadására, így elhatározásuknak többségi szabályokkal szereznének érvényt. Ennyi történt.

Vezetőink és médiájuk sátáni cinizmusát, gyilkos egyoldalúságát hallgatni is nehéz. Szijjártó Péter például riportereivel azon értetlenkedik, vajon miért akarja az EU „megtiltani”, hogy Magyarország a „legolcsóbb forrásból” szerezze be az energiát. Ruszofóbia? – biggyeszti el ajakát. Majd ezredszer is előveszi pökhendi „humorát”, miszerint ideológiákkal és sajtótájékoztatókkal nem lehet fűteni. Ez szerinte nem is politika, egyszerű fizika. (Lassan ezt a modult is frissíteni kéne.) Aztán következik a kioktatás: energiát csak onnan lehet venni, ahonnan cső jön, nem? (Nem, de mindegy.) Önleleplező fejtegetéséből aztán mégis az derül ki, hogy sok irányból jön hozzánk cső. (Főnöke itt nem vacakol, simán hazudik.) De a nem orosz csövek mégsem jó csövek. Zelenszkij meg úgy jön a képbe, hogy most minden világ-összeesküvés, magyarok elleni titkos fenekedés mögött az ukránok állnak (akiknek nyilván nincs is jobb dolguk ennél). Mi pedig a NER rezsisánca mögül nézhetjük a többi hitetlen, mihaszna tagállam öntudatlan polgárait, amiként fagyott ujjaik közül Zelenszkij pribékjei épp most csavarják ki az utolsó eurókat.

Egy pillanatra lényegüljünk át Szijjártó-robottá. Na most az van, hogy van olyan, hogy erkölcs. Ahogy elnézem, ezt a tárgyat is ellógta, bár a fizika se erőssége.

Akkor csak gyorsban: az nagyon csúnya dolog, ha egy atomhatalom nőket erőszakoltat meg, fejeket vágat le, civileket lövet tömegsírba, gyerekek százezreit raboltatja el és területeket foglal el nem szeplőtelen, de ezt messze meg nem érdemlő szomszédjánál. Ha már az elesett támogatása büdös, a vérengző medve bolhájaként leg­alább ne csipkedjük az évek óta derekasan küzdő áldozatot.

A rezsiemeléses riogatás, miként azt szakértők lapunknak levezették, szintén full kamu. Ha az orosz energia kiváltása esetleg néhány százalékkal emelheti is a költségeket, az nem csak erkölcsi okokból vállalható, hanem üzleti-műszaki szempontokból is megéri. Ráadásul a hazai lakossági energiaárak meghatározása a kormány kizárólagos joga és felelőssége. Ezt a miniszterelnök pontosan tudja, hisz 2022-ben a több ezer százalékos (orosz) importgázdrágulást is az adófizetőkre tolta, csak hogy a számlán ne kelljen átírni a „rezsicsökkentett árat”. Ha tehát nő a rezsi, azt Orbán Viktor emeli és nem más.

Hantázzon bármit is erről a tényleg orosz energiával működő kormányzati fakenews-gyár.