Nem akarták a kutatóközpontok, mégis elcsatolják őket, egy elnök és egy miniszter kámforrá vált

HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat;

2025-06-20 21:19:00 CEST

Nemet mondtak a négy érintett kutatóközpont dolgozói arra, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózattól az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolják őket. Az irányító testületet ez nem érdekelte.

Péntek este a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat irányító testülete döntött arról, hogy a megfelelő szakmai és jogi garanciák mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez kerül négy bölcsész- és társadalomtudományi kutatóközpont – derül ki az erről szóló testületi közleményből. A döntés annak ellenére született meg, hogy valamivel korábban a négy érintett kutatóközpont húsz kutatóintézetének szavazó munkatársai 90 százalékos többséggel elutasították, hogy a jövőben az ELTE-hez tartozzanak. A kutatóintézetek mintegy 1200 munkatársa közül több mint 800-an szavaztak, a terv elutasítottsága a Társadalomtudományi Kutatóközpontnál a legalacsonyabb, de még ott is 83 százalék, ott a választ adó kutatók 6 százaléka szavazott igennel, a többiek tartózkodtak. A Nyelvtudományi Kutatóközpontban 88, a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban 92, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontban 93 százalékos az egyetemmel való fúzió elutasítottsága.

Még délután a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (TDDSZ) kezdeményezésére demonstrációt tartottak az érintett dolgozók képviselői, akik először a Kulturális és Innovációs Minisztérium előtt gyűltek össze, hogy átadják a csütörtökön egy dolgozói fórumon elfogadott nyilatkozatukat Hankó Balázs miniszternek. Ebben kinyilvánították, hogy az elcsatolás nem csak a Kutatóközpontok működését sodorja veszélybe, de az ELTE-ét is. „Az eljárás veszélyes precedenst teremt arra, hogy az egykori akadémiai intézetek szabad prédaként kezelhetők, és aktuális politikai érdekeknek megfelelően átszervezhetők (…) Az átalakítást a humán- és társadalomtudományok elleni politikai támadásnak látjuk, ami bármikor további tudományterületeket is érinthet” – írták, és arra szólították fel a főigazgatókat, hogy minden erővel, a nyilvánosság előtt is álljanak ellen a kutatóhálózat feldarabolásának. A HUN-REN Irányító Testületét pedig arra, hogy pénteki ülésén szavazzon nemmel a javaslatra. Emellett Gulyás Balázst, a HUN-REN elnökét és Jakab Roland vezérigazgatót azonnali lemondásra szólították fel, mivel „a kutatóhálózat rossz gazdáinak bizonyultak”.

A demonstráción is egyértelművé vált, hogy az érintett kutatók egyetlen megoldást tartanának elfogadhatónak: az MTA-hoz való visszakerülést, ennek többször skandálással is hangot adtak. Mint azt korábban megírtuk, az Akadémia vezetése nyitott lenne a dologra, szerda délután Freund Tamás MTA elnök, valamint a főtitkár és a főtitkárhelyettes egy nyilatkozatban „jelentkezett be” a négy kutatóközpontért.

A tiltakozáson az is egyértelművé vált, hogy a kutatók egyáltalán nem hisznek benne, hogy az egyébként komoly finanszírozási problémákkal küzdő ELTE valóban önként kezdeményezte volna a bölcsész és társadalomtudományos intézetek átvételét. „Azt feltételezzük, hogy az ELTE tulajdonképpen bábbá vált egy olyan bábjátékban, amit felülről irányítanak. Hogy milyen magasról? Állítólag a miniszter úr felfelé mutogatva »alfa parancsról« beszélt” – mondta Lőrincz Viktor, az Akadémiai Dolgozók Fórumának elnöke, aki Hankó Balázs kudarcai közé sorolta, hogy nem sikerült visszaszerezni az Erasmus és a Horizon programokat, és megkaparintani az MTA ingatlanvagyonát, ami most akár végleg meghiúsulhat. „Kicsit rosszkedvű most a miniszter úr gazdája, és megint kellene valamilyen zsákmányt vinni neki, ez a zsákmány lennénk mi, de mi egyelőre nem hagyjuk magunkat, és a későbbiekben sem fogjuk hagyni magunkat, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez az újabb ötletszerű átalakítás ne valósuljon meg” – tette hozzá.

Az érdekvédőket nyilatkozatát a minisztériumban nem Hankó Balázs, hanem egy önmagát az ügyben „nem kompetensnek” nevező osztályvezető vette át. Nem jártak ilyen „szerencsével” a HUN-REN 4,8 milliárd forintból felújított székházánál, ahol a sorsdöntő irányítótestületi ülés előtt csupán Tornyos Csaba HR igazgató dugta ki az orrát egy rövid időre a kapun. A demonstrálók hiába skandáltak, illetve – mivel a csengőnek csak hűlt helye látszott – kopogtattak a székház ablakain, Gulyás Balázs elnök a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan most sem jelent meg és nem méltatta párbeszédre az érintetteket.