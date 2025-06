Sulyok Tamás aláírta a törvényt, amely lehetővé teszi a magyar állampolgárság felfüggesztését

felfüggesztés;kettős állampolgárság;magyar állampolgárság;Sulyok Tamás;

2025-06-21 16:07:00 CEST

Azoknak a harmadik ország állampolgárságával is rendelkező személyek esetében, akik veszélyt jelentenek Magyarország közrendjére, közbiztonságára vagy nemzetbiztonságára.

Aláírta Sulyok Tamás köztársasági elnök a kettős állampolgárságról szóló törvénymódosítást, amelynek értelmében felfüggeszthető lehet a magyar állampolgársága annak, aki az Európai Gazdasági Térség országain (EU, Svájc, Liechtenstein, Norvégia) kívüli ország állampolgárságával rendelkezik, és veszélyt jelent Magyarország közrendjére, közbiztonságára vagy nemzetbiztonságára.

A Magyar Közlönyben közzétett törvény alapján a veszélyek fennállásáig, de legfeljebb tíz évre felfüggeszthető a magyar állampolgársága azon, harmadik ország állampolgárságával is rendelkező személynek, aki

olyan magatatást tanúsít, amely veszélyt jelent Magyarország közrendjére, közbiztonságára vagy nemzetbiztonságára;

akinek esetében az állampolgárság felfüggesztése arányos intézkedésnek minősül a veszély súlyához és az érintett személy jogi, társadalmi helyzetéhez képest;

Hogy mi számít Magyarország közrendjére, közbiztonságára vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelentő magatartásnak, arra a törvény a következő példákat említi:

harmadik állam hadseregében, vagy annak közszolgálatában szolgál. Ez alól kivételt jelent, ha a szolgálat nem önkéntes, Magyarországgal szövetséges államban történik, vagy ha a szolgálat jellege és tartalma nem alkalmas beszély előidézésére;

idegen hatalom vagy szervezet képviseletében, megbízásából vagy érdekében Magyarország szuverenitását, alkotmányos rendjét vagy nemzetbiztonságát sértő tevékenységet végez;

olyan szervezettel tart fenn kapcsolatot, vagy annak tagja, amely a nemzetközi jog szerint terrorszervezetnek minősül;

jogerősen elítélték olyan bűncselekmény miatt, amely a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint súlyosan veszélyezteti a közrendet, közbiztonságot vagy az alkotmányos rendet - különös tekintettel a népirtásra, emberiesség elleni bűncselekményre, apartheidre, alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására, alkotmányos rend elleni szervezkedésre, hazaárulásra, hűtlenségre, ellenség támogatására, kémkedésre, terrorcselekményre vagy terrorizmus finanszírozására.

Köz- vagy nemzetbiztonsági ok esetén az érintett értesítését mellőzni lehet az eljárás megindításáról, miképp annak megszűntetéséről is. Ha viszont felfüggesztésről született határozat, azt közzé kell tenni a Hivatalos Értesítőben. Fellebbezni 30 napon belül lehet, ilyen esetben a Kúria dönt közigazgatási per keretében.

Ha az érintett személyt kiutasítják és az nem hagyja el Magyarország területét, vagy visszatér, az illetőt az idegenrendészeti hatósághoz elő kell állítani és 72 órán belül ki kell toloncolni.