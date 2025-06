Pakisztán Nobel-békedíjra terjesztette fel Donald Trumpot néhány órával az Irán elleni amerikai légicsapás előtt

Pakisztán;Nobel-békedíj;Donald Trump;

2025-06-22 17:57:00 CEST

Kicsit szuboptimálisra sikerült az időzítés.

Jelölni fogja Donald Trump amerikai elnököt a Nobel-békedíjra Pakisztán - jelentette be szombaton az iszlámábádi kormány. Az indoklás szerint az Indiával folytatott, vitatott hovatartozású Kasmír miatti határvitákban nyújtott segítségéért lenne méltó a díjra.

Donald Trump elnök nagy stratégaként tett tanúbizonyságot amikor masszív diplomáciai közbenjárással deeszkalált egy gyorsan romló helyzetet...ez a közbeavatkozás a bizonyítéka az elnök őszinte béketeremtő szerepének - áll abban a levélben, amelyet Isak Dar pakisztáni külügyminiszter küldött el a norvég Nobel-bizottságnak. Az időzítés egy kicsit szuboptimálisra sikerült, Donald Trumpot ugyanis néhány órával azelőtt sikerült felterjeszteni Nobel-békedíjra, hogy amerikai kelet-parti idő szerint szombat este 6 óra 40 perckor (iráni idő szerint vasárnap hajnali 2 óra 10 perckor) az Egyesült Államok három iráni atomlétesítményre mért légicsapást, amivel Izrael oldalán beszállt a perzsa ország elleni háborúba.

A Nobel-békedíjra minden állam vezetése tehet javaslatot. A pakisztáni bejelentésre India nem reagált, már korábban jelezték, hogy az újdelhi kormány nincs azon az állásponton, hogy Donald Trump közbenjárása bármiben is segítette volna a tűzszünetet. Úgy vélik, a kétoldalú megállapodások vezettek végül sikerre. Egyelőre washingtoni reakció sem érkezett a jelölésre, igaz, hogy az amerikaiak most inkább most inkább az Irán elleni katonai akció utóhatásaival – a többi között a harmadik világháború kitörésének a megelőzésével – vannak elfoglalva.