Voks–bukás

Voks2025;

2025-06-24 06:00:00 CEST

Máris sikerként beszél a komplett Fidesz a Voks 2025-ről, noha az eredményt csak ma hozzák nyilvánosságra. Sőt: Orbán Viktor hangsúlyozta: ez lesz a csütörtökön kezdődő EU-csúcson a támasztéka, vagyis az, hogy a magyarok döntő többsége nem akarja az ukrán EU-tagságot támogatni. Ez a döntő többség két millió felett van, ami viszont erősen megkérdőjelezhető. Pontosan úgy, ahogy a korábbi nemzeti konzultációkon, valójában ellenőrizhetetlen a mennyiség és a tartalom is.

Már a kiindulópont is hamis volt. Ukrajna európai meghívója egyelőre egy biankó csekk, mindenki tudja, hogy még a 2030-as céldátum is teljesíthetetlen, ennek ellenére Orbán már 2026-ról beszél. Az egész kormánypárti kampány tele volt hazugságokkal, riogatásokkal, olyan téves állításokkal, amelyek megalázták az ukrán népet. Mintha a kormánynak semmilyen más mondandója nem lenne; az országban szétszórt plakátok, a televíziós hirdetések mind-mind erről a ki tudja miről szóltak. A kabinetnek mintha, semmi, de semmi mondandója nem lenne arról, hogy áll az ország, mit mutatnak a gazdasági eredmények, miért maradt el a repülőrajt, merre épül az a beígért 150 gyár, stb… Csak csalás és manipuláció; hátha becsapható az egész ország. Becsapható azzal, hogy nincs is fontosabb dolog a világban és itthon, mint Ukrajna majdani EU-csatlakozása, noha az emberek, a hétköznapi beszélgetésekben meg sem említik ezt a problémát. Érthetően: mert nincs ilyen probléma. Kreált hazugság, amiből igyekezett a hatalom várat építeni.

Kedden ennek megfelelően a kabinet be fogja jelenteni, hogy több mint kétmillió ember tiltakozik az EU és Ukrajna tagsága ellen, szemben a Tisza véleményfelmérésével, amelyben szerény többséget a szomszéd ország támogatása kapott. A Fidesz már egyáltalán nem beszél Oroszországról, és az orosz agresszióról. Igaz, egyelőre a közel-keleti háborúról sem mond semmit. Mert nem tudja ki mellé álljon.

Békét akar...