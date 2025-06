Locsolási tilalmat rendeltek el több Budapest környéki településen

hőség;szárazság;tilalom;medence;Diósd;Érd;Tárnok;Törökbálint;locsolás;Sóskút;Pusztazámor;

2025-06-23 18:33:00 CEST

Azm érintett települések polgármesterei döntése szerint keddtől csaknem két héten át a reggeli és az esti órákban érvényes tilalom a medencék feltöltésére is vonatkozik.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Érdet, Diósdot, Tárnokot, Törökbálintot, Sóskútot és Pusztazámort ellátó ivóvízhálózat a nyári hónapokban – különösen a reggeli és esti órákban – elérte teljesítőképességének határát. A vízfelhasználás csúcsidőszakában (reggel 5:00–9:00 és este 18:00–23:00 között) a fogyasztás olyan mértéket ölt, amely veszélyezteti a biztonságos ivóvízellátást – közölte Facebook-oldalán a többi település nevében is Törökbálint önkormányzata. Ezért a hatályos kormányrendelet alapján a térség településeinek polgármesterei locsolási tilalmat rendeltek el.

A tilalom 2025. június 23-tól július 6-ig tart, mert – ahogy írták – a következő hetekben tartós hőségre és csapadékmentes időjárásra kell számítani, ami tovább fokozza a hálózat terhelését. A túlterhelés megelőzése érdekében lakossági felhasználók részére tilos a locsolás, medencetöltés és minden nem szociális célú vízhasználat minden reggel 5:00–9:00 és este 18:00–23:00 között.

A nem lakossági felhasználók, így a vállalkozások, intézmények részére pedig teljes a tilalom június 23. és július 6. között. A polgármesterek alternatív javaslatokat, tanácsokat is adtak a lakosságnak. Így például minden nap 9 óra és 18 óra között vízzel tölthetnek fel hordókat és tartályokat a későbbi felhasználásra, illetve kérik, hogy az automata locsolórendszereket úgy állítsák be, hogy azok lehetőleg 23 óra és másnap reggel öt óra között működjenek. Ajánlják még, ha van, saját kút vagy esővízgyűjtő rendszer használatát is.