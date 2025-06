Lerobbant tehervonatot kellett vontatnia a Szegedről Budapestre tartó IC-nek, az út végül Ceglédig tartott

vasút;vonat;MÁV;tömegközlekedés;InterCity;fennakadás;

2025-06-24 17:12:00 CEST

Onnan pedig mindenki mehetett tovább, ahogy akart. Többen taxit hívtak.

Kalandos útja volt a Magyar Hang egyik olvasójának, aki Szegedről szeretett volna hazajutni vonattal kedden délelőtt.

Balástyánál, Szegedtől bő húsz kilométerre állt meg a szerelvény néhány perccel negyed egy előtt. Az utasokat arról tájékoztatták, hogy az ő mozdonyukat fogják be egy meghibásodott tehervonat elvontatására. Emiatt az utasok a legnagyobb hőségben maradtak áram nélkül, ami a klíma hiányát is jelentette. A hőmérséklet hamar emelkedni kezdett a járműben, ám a legtöbben türelmesen vártak, és lehetőség volt arra is, hogy leszálljanak a vonatról. Többen azonban taxit rendeltek, főként azért, hogy időben eljussanak a repülőtérre, attól tartva, hogy lekésik a járatukat. (A Szeged–Budapest vonalon az egyik utolsó állomás Ferihegy, ezért sokan választják ezt a járatot, hogy elérjék a repülőt.)

Amikor 50 perc elteltével ismét elindultunk, láttam többeket is, ahogy az út szélén várják a taxit, bízom benne, hogy még időben eljutnak a járatukhoz – írta az olvasó. Miután sikerült újraindulni, a jegyvizsgáló arról tájékoztatott, hogy Kecskemétnél is előfordulhat fennakadás, ám Ceglédnél biztosan le kell majd szállniuk a szerelvényről, mégpedig véglegesen. Ott majd véletlenszerűen kell kiválasztaniuk egy másik vonatot, amellyel folytathatják útjukat Budapest felé. A jegyvizsgáló mindenkit azzal nyugtatott, legyen türelmes, a panaszokat pedig a vasúttársaságnál lehet benyújtani.