A Mol mostantól akár naponta módosíthatja az üzemanyagárakat

Európai Unió;benzin;benzinár;üzemanyagár;orosz gáz;orosz olaj;Orbán-Putyin;

2025-06-24 17:30:00 CEST

Még ha ennek első érvényesítéseként a holnaptól folytatódó drágulás a nemzetközi folyamatok késedelmes követését bizonyítja is.

A Mol kedden arról küldött üzenetet a hazai töltőállomásoknak, hogy mostantól már a hét bármely napján módosíthatja a nagykereskedelmi árat – tudtuk meg. Az olajcsoport tavaly májusban egy hasonló, belső üzenettel lényegében arról értesítette kiskereskedelmi vevőit, hogy az addigi kettő – szerdai és pénteki – lehetséges ármódosítási időpontokról átáll a kedd-csütörtök-szombatira. Az olajcsoport a mostani esethez hasonlóan lépését akkor is a piaci folyamatok még pontosabb lekövetésével indokolta. (Igaz, sokak szerint az is közrejátszhatott, hogy a kormányzat „beavatkozással” fenyegette meg az ágazatot arra az esetre, ha a hazai üzemanyagárak havi átlaga a környező államoké fölé nőne.)

A belső bejelentés rögtön gyakorlati formát is öltött. Eszerint tavaly május óta szokatlannak számító időpontban, vagyis szerdától, további 3 forinttal nő a benzin és 7-tel a gázolaj nagykereskedelmi ára – derül ki a Holtankoljak.hu közléséből. Ha ez a töltőállomásokon is megjelenik, úgy a keddi árak alapján előbbiért 605, utóbbiért 611 forintot kérhetnek átlagosan, literenként az autósoktól.

A Mol még nagyobb rugalmasságra törekszik A Mol - építve a tavalyi év tapasztalataira - folytatja az átállást a rugalmas árképzésre: mostantól minden nap megvizsgáljuk a világpiaci folyamatokat és összhangban a jogszabályokkal és előírásokkal döntünk az üzemanyagárak esetleges kiigazításáról – írta mai levelében az olajcsoport. Célunk, hogy rugalmasabban tudjunk alkalmazkodni a változásokhoz. A heti többszöri árazással kereskedelmi partnereink aktuálisabb, a mindenkori piaci viszonyokat jobban tükröző áron vásárolhatják meg az üzemanyagot. A többszöri ármeghatározás ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden héten többször változni is fog az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Az árakon akkor változtatunk, ha azt a világpiaci körülmények indokolttá teszik – zárul a Mol kutaknak küldött üzenete. Lapunk megkeresésére az olajcégnél megerősítették: a levél valós, céljuk árképzésük rugalmasabbá tétele.

A mostani lépés ugyanakkor a meghirdetett elvi alapokat éppenséggel cáfolni látszik. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti kurzusa a vasárnapi, 80 dolláros, legközelebbi csúcsa, illetve hétfői, 78 dolláros szintje után kedden cikkünk megjelenésekor már 69 dolláron állt. Az irányadó termék ára tehát a bejelentés előtti napon alig változott, kedden pedig éppenséggel rég nem látott meredekségű zuhanásnak indult. Ezt tehát az első adandó alkalommal pont nem sikerült lekövetni.

A Brent-ív ugyanakkor kétségkívül viharos. Míg ugyanis az izraeli rakéták első, 13-ai, iráni becsapódásai idején a nyersolajár 70 dollárról „indult”, majd, szintén meglehetős idegesen, de most vasárnapig 80 dollárig kúszott fel, a piac kedden a jelek szerint alapvetően a Donald Trump amerikai elnök által magyar idő szerint hétfő éjjel kihirdetett izraeli-iráni tűzszünetet „árazta be”, alig reagálva a katari amerikai bázisok elleni, hétfő esti, végül is kudarcos iráni támadás és a megállapodás kihirdetését követő, Izrael és Irán közötti, kölcsönös bombázások hírére is.