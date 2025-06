Kerkez Milos minden idők második legdrágább magyar futballistája lett

FC Liverpool;utánpótlás-nevelés;Szoboszlai Dominik;Kerkez Milos;

2025-06-25 12:31:00 CEST

Minden idők második legdrágább magyar átigazolásaként Kerkez Milos a Liverpool futballistája lesz. Az öröm indokolt, noha a 23-szoros válogatott szárnyvédőnek semmi köze a honi utánpótlásképzéshez.

Kedd délután sikeresen túljutott az orvosi vizsgálatokon a 21 éves bal oldali játékos, s habár lapzártánkig a hivatalos bejelentés nem történt meg, kijelenthető: Kerkez Milos a Liverpool harmadik magyar játékosa lesz (Szoboszlai Dominik 2023-ban érkezett a vörösökhöz, Pécsi Ármint a nyár elején szerződtették Felcsútról). A hátvédért mintegy 46,7 millió eurót (18,7 milliárd forint) fizet a Liverpool a Bournemouth-nak, aki ezzel a magyar futball történetének második legdrágább játékosává válik. Kerkez ötéves szerződést köt az angol bajnokcsapattal.

A transzfer jelentős mérföldkő a magyar labdarúgásban, még akkor is, ha a játékos – akárcsak Szoboszlai – talán épp azért fut be szép karriert, mert gyakorlatilag semmi köze az államilag száz- és százmilliárdokkal megtámogatott hazai utánpótlásrendszerhez. Kerkez 2003. november 7-én, a szerbiai Verbászon született, tehetségére gyorsan fény derült, előbb az OFK Vrbasnál, majd a Hajduk Kulá-­nál töltött évek alatt. 11 éves korában próbajátékon vett részt az osztrák Rapid Wiennél. Több mint száz fiatal közül ketten kerültek a bécsi klub akadémiájára – ő volt az egyik. Öt évet töltött ott, majd 2019 nyarán érkezett az akkor a honi másod­osztályban „vitézkedő” Győrhöz. A zöld-fehéreknél vívta első felnőttmeccsét (2020. augusztus 23-án a Dorog elleni 0-2 során 56 percet kapott), de az őszi szezon hátralévő részében egy bajnoki kivételével az összes meccsen pályára lépett, és 2020 végén elnyerte a klub legjobb utánpótláskorú labdarúgójának járó Fehér Miklós vándordíjat. Paolo Maldinit, az AC Milan akkori sportigazgatóját, aki anno maga is elsődlegesen balbekk volt, annyira magával ragadta a tehetsége, hogy személyesen jött el érte Magyarországra. 2021 februárjában vörös-feketébe öltözött, s jobbára a gárda ifi csapatában szerepelt (a korosztály BL-meccseken állandóan játszott). Az áttörés a holland AZ Alkmaarhoz való igazolása után következett be. A 2022/2023-as idényben Owen Wijn­dal távozását követően alapember lett, megszerezte első bajnoki gólját (2022. augusztus 14.: Sparta Rotterdam–Alkmaar 2-3), bemutatkozott a válogatottban (2022. szeptember 23.: Németország–Magyarország 0-1), majd a szezon végén 18 millió eurót fizetett érte a Bournemouth. Hívta a Wolfsburg is, de az érdekeit képviselő édesapja, Sebastijan Kerkez eléggé morcos lett, amiért a tárgyalásokra magyar zászlókkal készültek a németek („attól még, hogy a fiam a magyar válogatottban játszik, én szerb vagyok” – vallja az apja).

„Erős idénye volt, energiát adott a csapatának, legalább annyira hasznosan segítette a támadásokat, mint amennyire jól bekkelt hátul. Kreativitása, robbanékonysága kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy a Bournemouth kilencedik lett” – mondta róla a most zárult idény után a Premier League gólrekordere, a legendás Alan Shearer, aki az álomcsapatába is beválasztotta Kerkezt. Nem véletlen, és korántsem álhír volt, hogy még a Real Madridnál is fölvetődött a szerződtetésének lehetősége.

De mivel az angol ligát már jól ismeri, és a Liverpoolban legjobb barátja, Szoboszlai mellett futballozhat, nem volt kérdés: ha a klubja és a Pool meg tud állapodni, a Mersey partján folytatja karrierjét.

Bizonyíték: csőd az utánpótlásrendszerA magyar utánpótlásképzés rendszerének problémáira világít rá az MLSZ 2025–2030 közötti stratégiai terve is, amely kiemeli: „Az utánpótlásképzés hatékonysága, különösen figyelembe véve a befektetett erőforrásokat és erőfeszítéseket, nem éri el a kívánt szintet, a tehetségek képzése, beépítése, értékesítése terén a fejlődés elmaradt a várakozásoktól.” Kerkez mellett Szoboszlai is úgy lett a világ egyik legnagyobb klubjának meghatározó játékosa, hogy voltaképp semmi köze az állami rendszerhez: utóbbi az apja Főnix nevű iskolájában pallérozódott.