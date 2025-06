Karácsony Gergely;Budapest Pride;Tuzson Bence;

2025-06-27 06:00:00 CEST

Az igazságügy miniszter emeli a tétet: már börtönbe is záratná Karácsony Gergelyt. Tuzson Bence egy évet szabna ki a főpolgármesterre, mert állítása szerint Karácsony tisztában van a jogi helyzettel, ezért különösen alattomos, hogy a Pride-on való részvételre buzdít, és ez szabálysértésnek minősül.

Hogy kik itt az alattomosak, arról érdemes lenne néhány szót vesztegetni, kiindulva abból a pontból, amikor Orbán Viktor, egy ihletett, szélsőjobbnak udvarló pillanatában, még februárban, betiltotta a pride-ot. És szavait az udvartartás cselekedetei követték: legott törvényt, mi több alaptörvényt alkottak, módosítottak, csak azért, hogy a miniszterelnöknek igaza legyen. A törvény – ennyit az alattomosságról – a gyülekezési jogot is sietve korlátozta, mit sem törődve azzal, hogy az a rendszerváltás alapját jelentette. Másként fogalmazva: a demokráciáét. Tuzsonnak ez nem sértette az érzékenységét, senkit nem akart ezért börtönbe zárni; változatlanul Orbán zsoldjában állva igyekszik elijeszteni az embereket a szombati vonulástól. És itt, ezen a ponton már azonos platformra kerül az szélsőjobb alakulatokkal; a Hatvannégy vármegye ifjúsági szervezet szóvivője is lehetne. Illetve: ezzel a börtönözéssel az is.

Két nappal szombat előtt még nem látszik, hogy a kormányzati igyekezet nagy zavart okozna a demonstrálni szándékozókban. Nyilván Karácsony sem fog behúzott nyakkal a háttérbe vonulni; egyelőre minden szereplő viszi tovább az eddigi szerepét. Vagyis: lesz vonulás, lesz ellentüntetés, és lesz rendőri szerepvállalás. Csak az a kérdés, milyen. A rend őrei nem lehetnek egyszerre lojálisak a hatalomhoz, és a tömeghez. Nem vehetik védelmükbe az esetleg provokációra hajlamos szélsőjobbosokat, de ahhoz sem ragaszkodhatnak, hogy azoké a tér, mert előbb foglalták le azt. Ma azt látom, hogy a hatalom zsákutcába kormányozta magát, és inkább börtönt kiált, mintsem kitolatna onnan.