A Tisza-frakció nem vesz részt a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén, valószínűleg nem lesz meg a minősített többség a túlélőcsomagról szóló szavazásnál

A Tisza-frakció távolmaradása alapvetően írja felül a közgyűlési erősorrendet.

A Tisza-frakció 20 perccel a Fővárosi Közgyűlés sok szempontból sorsdöntő mai ülése előtt bejelentette, hogy nem vesz részt az ülésen. Orbán Árpád a Tisza-frakció nevében ezt egy Facebook-posztban közölte. Indoklásul azt írta, hogy a Fidesz frakció Szentkirályi Alexandrával az élen minden közgyűlésből balhét és színházat csinál és nekik ebből elegük van. Úgy vélik, hogy a „főpolgármester a fideszes cirkuszhoz asszisztál” és „háttér megállapodásokat köt a korrupt kormánnyal és a hozzájuk tartozó oligarchákkal a budapestiek kárára”. Azt is erősen sérelmezik, hogy a „főpolgármester a budapesti cégvezetők átlátható módon történő kiválasztását hónapok óta akadályozza és ezzel pozícióban tartja az óellenzék pártkatonáit”.

A Tisza kissé meglepő módon azzal érvel, hogy a budapestiek érdekének képviseletére esküdött fel. A város működőképességét biztosító túlélőcsomagról szóló vita és szavazás kihagyása, a döntés felelősségének áthárítása aligha szolgálja ezt.

A Tisza szerint a mai távolmaradásuk nem veszélyezteti a főváros működőképességét. Bár azt elismerik, hogy „vannak olyan fontos előterjesztések, amelyek elfogadásához a TISZA távollétében valószínűleg nem lesz meg a szükséges minősített többség”, ezért azt javasolják, hogy a főpolgármester július elejére hívjon össze rendkívüli közgyűlést.

Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-frakció minden előterjesztéshez módosítót nyújtott be, méghozzá ugyanazzal a szöveggel. Az egész pályás letámadás célja a Pride megmentésére kitalált Budapesti Büszkeség menetének ellehetetlenítése. A frakció valamennyi tagja által előírt módosítóban azt írják, hogy „minden jóérzesű budapesti nevében fel kell lépnünk az ellen, hogy a gyermekek szeme láttára szexuális propaganda valósuljon meg Budapest utcáin, ráadásul közpénzből”. Ezért azt javasolják, hogy a Közgyűlés vonja el a főpolgármestertől a döntési jogot és saját hatásköreként döntsön arról, hogy „a gyermekvédelem fontosabb, vagy az öncélú szexuális propaganda”. S ha már ez megvan, akkor mondja is ki mindjárt, hogy nem járul hozzá a Budapest Pride megrendezéséhez.

Mint ismeretes a rendőrség gyermekvédelemre hivatkozva minden eddig bejelentett szivárványos rendezvényt betiltott. Tuzson Bence igazságügyi miniszter pedig egy videóban már előre fenyegetőzött: „a most szombati Budapest Pride tiltott rendezvény, oda embereket toborozni bűncselekmény, azon részt venni szabálysértés”. Karácsony Gergely főpolgármester visszaüzent: „A szabadságot és a szerelmet betiltani nem lehet, a fenyegetőzést pedig kiröhögjük, és azzal válaszolunk rá, hogy rengetegen leszünk szabadon, szeretetben”. Az ellenzéki városvezető szerint két jogszabályt is felsorakoztatott: egy 2001-es jogszabály június utolsó szombatját a magyar szabadság napjává nyilvánította, másrészt önkormányzati rendezvényt nem lehet a gyülekezési jog szerint elbírálni.

A Katona József és a Radnóti Színház igazgatói pályázatairól két jelzett színház igazgatói pályázatára egyébként egy-egy jelölt jelentkezett, akiket a bíráló bizottság egyhangúan támogatott. Így a Katona vezetésével Székely Krisztinát, míg a Radnóti vezetésével Kováts Adélt bíznák meg.

A Fővárosi Közgyűlés tagadhatatlanul legfontosabb ügye a főváros pénzügyi egyensúlyának megteremtése. (Az előzményekről korábban többször is írtunk.) A városvezetés összeállított túlélőcsomag három fő elemből áll. Egyrészt a Kúria korábbi döntése értelmében módosítani kell az idei fővárosi költségvetést, mivel a jelenlegi június végén hatályát veszti. A városvezetés technikai jellegű változtatást tervez, amelynek értelmében a kiadási oldalon szerepeltetik a szolidaritási hozzájárulás teljes Nemzetgazdasági Minisztérium által kiszabott 89 milliárd forintos összegét, míg ennek ellentételezéseként a bevételi oldalon a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perek követeléseit tüntetik fel. Ezenfelül 20 milliárd forinttal megemelnék a önkormányzat folyószámla hitelkeretét – 80 milliárd forintra –, amivel fenntartható lenne a fővárosi önkormányzat és cégeinek fizetőképessége a nyár végéig, a kormány által ajánlott segítség megérkezéséig, illetve az iparűzési adóbevételek következő részletének szeptemberi beérkezéséig. (Így is marad 6-9 milliárdnyi számla, amelynek kiegyenlítését későbbre kell halasztani. kivéve persze, ha a kormány végre kifizeti a fővárosnak járó uniós forrásokat.) Ezeken felül ahhoz is a közgyűlés támogatását várják, hogy a két fővárosi közlekedési cég – a BKK és a BKV - 65 milliárd forint értékű követelését értékesítsék. (Egy bank állna helyt a cégek és a főváros helyett a beszállítók felé, amelynek jövőre fizetné vissza a főváros a megelőlegezett összeget kamatostól).

A túlélőcsomag a bizottságokban elbukott: a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság sem támogatta az elfogadását. Ha a Fővárosi Közgyűlés is elutasítaná a likviditást segítő intézkedéseket, akkor a főváros már júliusban fizetés-, és így működésképtelenné válhat. Hatályos költségvetés nélkül a főváros még a jelenlegi szűkös állami normatívát sem kapja meg, a 20 milliárdos folyószámla hitelkeret emelés nélkül rendelkezésre álló 60 milliárd nem tart ki a nyár végéig. Ahogy Kiss Ambrus főigazgató a Népszavának fogalmazott: „ha a közgyűlés nem szavazza meg, akkor a város maga ugrik bele abba a kútba, amit a kormány ásott Budapestnek”. A nyár vége még akkori „koppanós” lesz, ha a túlélőcsomag átmegy.

A Tisza a szerdai közgyűlésre még akkor, amikor úgy volt, hogy részt vesznek rajta saját javaslattal állt elő.

Egyrészt kampányt indítanának arra, hogy a fővárosi cégek előbb teljesítsék az adóbefizetési kötelezettségüket, másrészt fókuszált végrehajtási akcióprogramot indítanának az adóhátralékot felhalmozó cégek ellen. Számadó Tamás főjegyző ezzel kapcsolatban jelezte, hogy a helyi iparűzési adózás államigazgatási feladat, a közgyűlésnek nincs ebben hatásköre. Az adózás rendjét törvény írja elő, ha egy cég előre fizet, akkor azt túlfizetésként kell számontartani, a cégek ezt később visszakérhetik. A főjegyző ezenfelül felhívta a figyelmet, hogy az előrefizetési kampány adótitkot sérthetne. Végezetül megjegyezte, hogy a Magyar Államkincstár által üzemeltetett adóigazgatási szakrendszer, az ASP nem támogatja ezt, így a bevallásfeldolgozás ellehetetlenülne. Ezenfelül egy módosítót is benyújtottak, miszerint a főpolgármester nézzen körül, hátha akad olyan pénzintézet, amely az OTP-nél jobb feltételekkel hitelez. Másrészt az OTP Bankkal kötendő folyószámla hitel szerződésből töröltetnék azt a kikötést. miszerint a bank egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a fővárosi önkormányzathoz költségvetési biztost küldenének.

