Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij posztja alá kommentelt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en számolt be arról, hogy találkozón vett részt António Costával, az Európai Tanács elnökével, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint Mark Rutte NATO-főtitkárral.

A bejegyzésben az ukrán államfő egyebek közt arról is írt, hogy a találkozón szó esett országa Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatáról is. Ezen a ponton kitért arra, hogy igazságtalan, ha egyetlen párt blokkolja az EU döntését.

Orbán Viktor feltehetően megszólítva érezte magát, ugyanis kommentet írt a bejegyzéshez. A miniszterelnök közölte: „Elnök úr, minden tisztelettel: az Európai Uniót azért alapították, hogy békét és jólétet hozzon a tagállamainak. Egy Oroszországgal háborúban álló ország befogadása azonnal közvetlen konfliktusba sodorná az EU-t. Igazságtalan elvárni bármelyik tagállamtól, hogy vállalja ezt a kockázatot.”

Zelenszkij bejegyzésében arról számolt még be, hogy részletesen megvitatták az Oroszország elleni további szankciókat és az EU 18. szankciós csomagjának előkészítését, amelynek az ukrán elnök szerint jelentősen növelnie kell a nyomást az orosz energia- és bankszektorra, valamint az árnyékflottára. Szigorú árplafonra lenne szükség az orosz olajat illetően is. Végezetül köszönetet mondott az uniós vezetőknek, azzal, hogy minden egyes segítségnyújtás életeket ment.

I had a joint meeting with the Presidents of the European Council and the European Commission, and the NATO Secretary General — António Costa @eucopresident, Ursula von der Leyen @vonderleyen, and Mark Rutte @SecGenNATO. We are working to ensure unity among all our allies.



