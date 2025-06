Krekó Péter szerint Oroszország várhatóan beavatkozik a magyar választásokba a Fidesz mellett

Oroszország;magyar választás;külföldi beavatkozás;Krekó Péter;

2025-06-25 11:32:00 CEST

Fontos nekik az Oroszország érdekeit képviselő magyar kormány az EU-ban.

Oroszország magyar választásokba történő beavatkozására számít Krekó Péter politológus, szociálpszichológus, az ELTE PPK egyetemi docense - erről a szakember Dull Szabolcs Ötpontban című műsorában beszélt.

A Telex szemléje szerint Krekó Péter úgy fogalmazott: „Ha azt láttuk, hogy Romániában ilyen intenzíven avatkozott be, és történt Oroszország részéről szervezett beavatkozás, amelynek jelentős hatása volt a választói döntésekre, ez tagadhatatlan, és akkor az a helyzet, hogy ilyen szervezett beavatkozásra itthon is számíthatunk. Oroszország, látva, hogy Orbán Viktor hatalma veszélyben van, nem fogja az erőforrást, az időt és a humán és az AI-kapacitást megspórolni, hogy segítsen neki a választáson. Nem következik ebből, hogy sikeres lesz, de hogy lesz ilyen, az biztos”.

Krekó Péter úgy véli, fel kell készülni arra, hogy a választási kampányban egyre több olyan videó és felvétel lesz, amelynek a hitelességét nehéz megállapítani. A politológus szerint a dezinformáció még akkor is hat ránk, ha nem akarjuk. „Az álhíreket, ha sokat olvassuk, benne maradnak a fejünkben, és befolyásolja a vásárlói vagy akár politikai döntéseinket anélkül, hogy tudatában lennénk”.

A szakember szerint így hát nagyon is valószínű, hogy lesz külföldi beavatkozás a magyar választásokba. Úgy látja ugyanis, hogy Oroszország számára fontos Magyarország, mivel a magyar kormány következetesen képviseli az orosz diplomáciai álláspontot az EU-ban.

A műsorban szóba került Magyar Péter közösségi médiás sikere is. Erről Krekó Péter úgy vélekedett, hogy bár sokan nevetnek azon, hogy Magyar Péter kevéssé közismert szereplőkkel is leáll vitatkozni, valójában ez még jól is jöhet neki. „Az a helyzet, hogy Donald Trump is ugyanezt tette, és nyert vele. Mert az emberek ahhoz szoktak hozzá, hogy vannak ilyen alapszabályok a politikai kommunikációban, és mindenki ezeket követi. És ettől elszürkül egy kicsit. Aki ebbe a szürkeségbe valami színt tud vinni, arra az emberek jobban tudnak figyelni” – magyarázta.