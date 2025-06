Közzétették a Budapest Pride hivatalos útvonalát, sok tízezres tömeggel számolnak

Karácsony Gergely;Budapest Pride;Műegyetem rakpart;Pride felvonulás;Városháza Park;

2025-06-25 18:52:00 CEST

Szombaton 14 órakor kezdődik a gyülekező a Városháza parknál, a felvonulás végállomása pedig a Műegyetem rakpart lesz. A szervezők azt ígérik, hogy a kiállásuk minden eddiginél nagyobb lesz.

A szabadságot és a szerelmet betiltani nem lehet! Találkozzunk szombaton 14 órától a Városháza Parkban, onnan irány a Műegyetem rakpart! – közölte Karácsony Gergely szerda koraeste a Facebook-oldalán.

A Budapest Pride pedig szintén a Facebookon közzé is tette a 30. jubileumi felvonulás hivatalos útvonalát. Azt írták, június 28-án szombaton, 14 órakor a Városháza parknál lesz a gyülekező, onnan 15 órakor indul el a menet a Károly körúton az Astoria felé. A menetelés ezután a Múzeum körúton folytatódik, majd a Kálvin téren, a Vámház körúton, a Fővám téren és a Szabadság hídon át a Műegyetem rakpartra érkezik meg.

A felvonulás után többek közt beszédek, zenei előadások és egyéb programokkal várják az érdeklődőket. Az útvonal egyébként megegyezik azzal, ahol a BRFK a múlt héten tiltó határozatot hozott. A szervezők azt ígérik, hogy a fővárossal közösen szervezett kiállásuk minden eddiginél nagyobb lesz, „sok tízezres” tömeggel számolnak. „Pénzt és energiát nem kímélve próbálták betiltani, ellehetetleníteni a 30. Budapest Pride Felvonulást, és most mégis itt állunk a kapujában!” – írták.

Mint arról beszámoltunk, kedden az igazságügyi miniszter voltaképpen börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergelyt a Pride megszervezése miatt. Tuzson Bence ugyanis a felvonulással kapcsolatban kifejtette: a gyerekek jogainak védelmére tekintettel a Kúria, Magyarország legfőbb bírói fóruma, egyszer már megtiltotta a rendezvény megszervezését, de a főpolgármester bejelentette, hogy azt ő mégis megrendezi.

Azt is mondta, erre a rendőrség hozott egy újabb tiltó határozatot, amely ellen ugyan Karácsony Gergely tiltakozott, de jogi értelemben a bíróság előtt nem támadta meg, azaz azt elfogadta – így szerinte a rendezvény tiltottnak, a részvétel pedig szabálysértésnek minősül. Ez azonban nem igaz, ugyanis valójában a Kúria egy szivárványos menet megtiltásáról döntött, ami nem azonos a Pride felvonulással.

Szerdán az is kiderült, hogy kedden Tuzson Bence levélben figyelmeztetett több budapesti nagykövetséget is, amelyben arra emlékeztette őket: a Budapest Pride a kormány szerint be van tiltva, és „informálják kollégáikat is” arról, hogy a felvonuláson való részvétel szabálysértésnek minősül.