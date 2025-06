Sikeresen dokkolt Kapu Tibor űrhajója a Nemzetközi Űrállomáson

űrhajó;Nemzetközi Űrállomás;Kapu Tibor;

2025-06-26 13:13:00 CEST

400-420 kilométer magasan történt meg a csatlakozás.

Közép-európai idő szerint június 26-án, 12 óra 31 perckor sikeresen csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) az Ax-4 küldetés személyzetét, köztük Kapu Tibor magyar űrhajóst szállító a Space X Dragon flottájának az űrhajója - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A kereskedelmi küldetés négy tagú személyzetét szállító űrhajó a szerda reggeli sikeres indítás után 28 órával sikeresen dokkolt a Nemzetközi Űrállomáshoz, a Harmony modul 2-es, az űr irányába néző csatlakozópontján. A Dragon flotta legújabb, Grace nevű űrhajója egy bonyolult folyamatot követően csatlakozott az ISS-hez, amelyhez precíz manővereket kellett végrehajtania. Ennek során folyamatosan közeledett a körülbelül 400-420 kilométer magasságban, alacsony Föld körüli pályán keringő űrállomáshoz, majd összekapcsolódott a kijelölt összekötőporton.

A dokkolást követően általában 1,5–2 órán át tartanak a szokásos ellenőrzések, majd kinyílik a zsilipajtó és az űrhajósok átlebegnek az ISS fedélzetére.

A dokkolás előtt Kapu Tibor élőben, magyar nyelven jelentkezett be. „Tudom, hogy mennyire vártátok ezeket a pillanatokat otthon, hasonlóan voltunk ezzel mi is. Az egyetlen dolog, amit igazából sajnálok az egész küldetés és felkészülés során, hogy amikor ezek a várakozás pillanatai megtörténtek a kis országunkban, akkor én nem lehettem veletek, de erre is sor kerül majd a küldetés után nem sokkal. Rettenetesen hálás és büszke vagyok, hogy magyarként itt lehetek, és tényleg egy különleges érzés volt a világűrből látni az országunkat. Remélem, hogy ti is ennyire büszkék lesztek erre a küldetésre, mint én. Még találkozunk” - fogalmazott.