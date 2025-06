Leértékelés

oktatás;fizetés;értékelés;tanárok;

2025-06-28 06:00:00 CEST

Megvizsgálták és pontozták a pedagógusok idei tanévben elvégzett munkáját, és a kiemelkedően teljesítők, vagyis akik legalább 80 pontot elértek a 100-ból, a következő tanévtől a kormány bőkezűségének hála, átlagosan havi bruttó 20 ezer forinttal lehetnek majd gazdagabbak. Ez nettóban körülbelül 13 ezer forintot jelent. Azt inkább ne számolják ki, hogy a teljesítményértékeléshez szükséges kötelező pluszfeladatokkal eltöltött idő óradíjakra átszámolva mekkora összeget jelentett volna. A túlórapénzt úgysem fizetik ki.

Persze, nem lehet mindenki kiemelkedő teljesítményű. Az oktatásirányítás szerint sem reális, hogy egy tantestületben a pedagógusok 20-25 százalékánál többen érjenek el átlagon felüli eredményeket. Pénz sincs annyi, hogy mindenkinek jusson. Ezért a pontok kiosztásánál azt sem árthat figyelembe venniük az iskolaigazgatóknak, nehogy túl sokan kapjanak 80 vagy több pontot, függetlenül attól, valóban megérdemelnék-e vagy sem. Adjanak nekik 79 pontot, talán ennek hatására a következő tanévben még több pluszmunkát vállalnak majd ingyen. Az elmúlt napokban már többen is panaszolták: egy ponton múlt a zsebpénzük. Volt, akinek utólag kerekítették lefelé a pontjait.

Ez kicsit olyan, mint a boltokban a “nagy” leértékelések, vagy egyszerűen csak a mindennapi ármeghatározások. Amikor valami nem 800, hanem “csak” 799 forint. Igaz, a boltokban gond nélkül felkerekítjük, mit számít már az az 1 forint? A pedagógusok esetében nem ilyen egyszerű, mert az az 1 pont is számít, és több kérdést is felvethet: nem dolgoztam eleget, nem voltam elég jó? Túl nagy volt a szám, kevésbé kedvel az igazgató? Bárhogy is, egy valami biztos: az elsietett, átgondolatlan, a szakmai észrevételeket figyelmen kívül hagyó intézkedések miatt ismét több tízezer pedagógust sikerült megalázni.