Kinevezték a székesfehérvári Vörösmarty Színház új igazgatóját, egy rendező szerint a város csúnyán megvezette a társulatot

2025-06-27 18:32:00 CEST

Dolhai Attila lett a Vörösmarty Színház új igazgatója. Hargitai Iván rendező szerint a város megvezette a társulatot.

Székesfehérvár közgyűlése pénteki ülésén döntött a Vörösmarty Színház új igazgatójáról. A képviselő-testület 17 igen és 4 tartózkodás mellett, minősített többséggel választotta meg Dolhai Attilát. A Jászai Mari-díjas magyar színész, musical- és operetténekes, érdemes művész augusztus 1-től lesz a Vörösmarty Színház igazgatója hároméves megbízással. Legfontosabb célkitűzése, hogy a teátrum mielőbb elnyerje a nemzeti színház minősítést.

Cser-Palkovics András polgármester megköszönte Szikora János igazgató több mint 10 éves munkáját. Dolhai Attilát úgy méltatta: „Pályázata, a meghallgatásokon tőle tapasztalt hozzáállás és az a világkép, amit ő képvisel Szent István városában, alkalmassá teszi őt arra, hogy ezt a hangsúlyozottan nem csak Fehérvárnak, hanem a régió egészének kulturális életében is kiemelkedően fontos intézményt vezesse, szakmai munkáját irányítsa.”

A Vörösmarty Színház igazgatói posztjára június 11-ig lehetett pályázni, öt személy – Dolhai Attila, továbbá Egyed Attila Jászai Mari-díjas színművész, társulati tag, Forgács Péter Jászai Mari-díjas színművész, a Győri Nemzeti Színház egykori igazgatója, Meskó Zsolt író, film- és színházi rendező, valamint Moravetz Levente színművész, rendező, író – nyújtott be pályázatot. Az eredmény ismeretében Hargitai Iván rendező – aki Egyed Attila pályázatában volt érintett – közösségi oldalán azt írta: „A társulat 78 százaléka az ő pályázatukat támogatta. „A város vezetése csúnyán megvezetett minket és a társulatot. Nem szép történet. Ez se” – fogalmazott. Majd hozzátette: „A színház új vezetője Dolhai Attila musical-, operettszínész.” A Színház Online cikke ugyanakkor megjegyzi: a szakmai bizottságtól két pályázó kapott támogató szavazatokat: Dolhai Attilát heten, Egyed Attilát négyen javasolták megválasztani vezetőnek.

Dolhai Attila kinevezése után szólt Egyed Attila pályázatáról is, kiemelve: a színművész egyetértése esetén szeretné annak legfontosabb elemeit, javaslatait beépíteni a saját munkájába a közös együttműködés jeléül. Egyed Attilá pályázatáért Székesfehérvár polgármestere is külön köszönetet mondott, és arról is beszélt: hamarosan bejelentésre kerülhet a kormány és az önkormányzat megállapodása a Vörösmarty Színház közös működtetéséről, és a teátrum éves állami támogatása jelentősen emelkedni fog az előző évekhez képest.