Rózsaszín női kosztümben, szivárványos zászlóval, transz nyakkendőben festették fel Orbán Viktort egy budapesti ház falára

2025-06-28 10:52:00 CEST

Az antifa nézeteket valló olasz művész üzent a miniszterelnöknek és a Pride-dal kapcsolatban is felszólalt.

Rózsaszín női kosztümben, szivárványos zászlóval a kezében, a transzneműek színére festett nyakkendőben ábrázolta Orbán Viktort egy budapesti ház falán egy olasz utcaművész – szúrta ki a hvg.hu. A Laika nevű művész fotókat is megosztott legújabb alkotásáról az Instagramon:

A közösségi oldala szerint antifasiszta nézeteket valló művész a „Free Maja” („Szabadságot Majának”) feliratot is elhelyezte az alkotáson, utalva – az önmagát egyébként nembináris személyként azonosító – német Maja T. antifa aktivistára, akit azután börtönöztek be Magyarországon, hogy a vád szerint tagja volt annak a csoportnak, amely 2023 telén a ruházatuk alapján választotta ki, és támadta meg az általuk szélsőjobboldalinak vélt szimpatizánsokat Budapesten.

Laika a posztjában üzent is a magyar miniszterelnöknek. „Azt álmodtam, hogy te is az utcára vonulsz, a polgári jogokért, a szabadságért, hogy az lehess, aki akarsz, aki vagy. Te is az utcára vonultál, hogy megvédd a jogállamiságot és a demokráciát a bunkó nacionalizmustól és a szélsőjobboldali csoportoktól az országodban. A börtönökben tapasztalható rossz bánásmód ellen, az emberi jogok védelmében. Aztán felébredtem…” – írta.

Szerinte a Pride napjaiban Budapesten lenni kockázatos, de szükséges is, nemcsak a magyar, hanem az európai LMBTQ-közösség számára is. „Fontos, hogy megvédjük a demokráciát és az emberi jogokat. Holnap inkognitóban leszek a tüntetésen, és remélem, sokan találkozunk ott” – tette hozzá. Az utcaművészt egyébként 2020-ban Szájer József ereszcsatorna-botránya is megihlette.

Semmilyen retorzió nem éri azokat, akik szombaton eljönnek a Fővárosi Önkormányzat rendezvényére – erről beszélt Karácsony Gergely főpolgármester a péntek délutáni nemzetközi sajtótájékoztatóján, amit a Budapest Pride szervezőivel és uniós intézmények képviselőivel tartott. A főpolgármester szerint a politikai öngólok legnagyobbikaként fog bevonulni a történelembe a Pride sikertelen betiltása, és mindenkit biztosított arról, hogy legálisan zajlik majd le a rendezvény, noha azt péntek délután jogerősen is megtiltotta a BRFK.