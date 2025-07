Orbán Viktor: Nem lehet az Európai Unió tagja egy olyan ország, ahol kényszersorozás közben agyonvernek embereket

Európai Unió;Kárpátalja;Ukrajna;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2025-07-11 07:45:00 CEST

Az elhunyt magyar férfi ügyét ki kell vizsgálni – szögezte le a kormányfő.

Nem csatlakozhat olyan ország az Európai Unióhoz, ahol kényszersorozás során embereket vernek agyon – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az állami rádióban.

A kormányfő elmondta, hogy az áldozat magyar állampolgár volt, ezért az ügy kivizsgálását elengedhetetlennek tartja. Hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai esetet komolyan kell venni, és kiemelte: bár a frontvonal távolinak tűnhet, a háború valójában szomszédos országban zajlik, így annak következményei közvetlenül érinthetik Magyarországot is.

Orbán Viktor szerint a tragédia rámutat a Voks 2025 fontosságára is, valamint arra, hogy a háború a magyar határ közelében is érezteti hatását. Hangsúlyozta, hogy a háborúval járó veszélyek és félelmek közvetlenül jelen vannak Magyarország mellett, ezért minden döntésnek kiemelt jelentősége van.

A miniszterelnök úgy véli, a jelenlegi konfliktusban nem katonai erő fog dönteni, hanem a tárgyalások. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajnával együtt Európa is elveszítette a háborút, de ezt szerinte senki nem meri nyilvánosan kimondani. Hozzátette, hogy diplomáciai megoldásra, tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, mert a frontvonalon szerinte nem lehet megnyerni ezt a háborút. Orbán Viktor kifogásolta, hogy az európai uniós csúcstalálkozókon gyakran elhangzik, Ukrajna teljesítette az uniós tagság feltételeit, ezt azonban nem tartja megalapozottnak. Úgy véli, hogy „akik azt mondják, hogy Ukrajna kész van az európai uniós tagságra, azok olyan messze vannak a valóságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Lehet, hogy Brüsszelben át lehet verni az embereket, bár ehhez nagy butaság kell, hogy az ember ilyen álláspontokat elfoglaljon, hogy magáévá tegyen”.

Álláspontja szerint Ukrajna jelenleg nem alkalmas az uniós tagságra, mivel szerinte kényszersorozások zajlanak, emberek halnak meg, nem érvényesülnek az alapvető szabadságjogok, a gazdaság akadozik, és az ország főként nyugati támogatásból működik. Véleménye szerint az uniós tagság Ukrajna számára közvetlen konfliktust eredményezne Oroszországgal, ami nem lehet senkinek az érdeke. A miniszterelnök hozzátette: Brüsszelben mégis sokan beszélnek a háború megnyeréséről, miközben a térségben számos tragédia történik.

A magyar belpolitikában természetesnek nevezte, hogy eltérő álláspontok jelennek meg Ukrajna megítélésével kapcsolatban. Orbán Viktor a Demokratikus Koalíciót és a Tisza Pártot háborúpártinak nevezte, míg a Fideszt békepártiként jellemezte. Úgy véli, hogy az Európai Unióban két álláspont létezik: háborúpárti és békepárti.

A miniszterelnök szamárságnak nevezte az Európai Unió közös hitelfelvételére irányuló elképzeléseket is, melyek szerinte komoly ellenállásba ütköznek. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az európai gazdaság helyreállítása fontosabb lenne, mint Ukrajna támogatása, ezért a közös hitelfelvételt a végsőkig ellenzi.

A beszélgetésen szó esett arról is, hogy az Audi új modell gyártását kezdi meg Győrben. Orbán Viktor elismerően szólt a gyár dolgozóiról. Ne felejtsük el, hogy ezek az emberek mind a mérnökök is, meg a szakmunkások is a magyar oktatási rendszerből jönnek ki – mondta, szavait pedig azoknak címezte, akik azt mondják, hogy „az oktatási rendszer le van züllve, rohadva”. Megjegyezte, hogy jelenleg Magyarország olyan szeretne lenni, mint Németország volt 15 évvel ezelőtt, de a mostani németországi állapotokat nem tartja követendő példának – utalt itt többek közt a migrációra, illetve arra az időszakra, amikor még jól ment az autóipar.

A kedvezményes lakáshitel kapcsán a miniszterelnök elmondta: az állami támogatás segítheti a fiatalokat a lakásvásárlásban, a bevezetett intézkedés szerinte a segítség lehető legjobb forma. Úgy véli, a fiatalok számára most adott a lehetőség, hogy saját otthonhoz jussanak.

A napokban országszerte pusztító viharokról szólva Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány több ezer ember munkájával segítette a helyreállítást, ennek köszönhetően nem történt tömeges baleset. Hozzátette: a kormányzati munka lényege a felelősségvállalás az emberekért, nem a közösségi médiában való jelenlét.