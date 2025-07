A német nosztalgia hete

Németország;Orbán Viktor;Audi;hazugságvizsgáló;

2025-07-12 06:00:00 CEST

Hazugságvizsgáló

Azt állította Orbán Viktor (a győri Audi gyárban), hogy „Magyarország olyan szeretne lenni, mint Németország a migráció előtt, 15 éve volt”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a tömeges migráció ugyan a szíriai polgárháború nyomán, 2015-ben kezdődött, de Németországba már 2010-ben is rengetegen, 683 ezren vándoroltak be. Az erről szóló 2010-es német kormányjelentés azt állapította meg, hogy az ország továbbra is a migráció egyik fő célpontja, 2009-hez képest pedig 50 százalékal, több mint 41 ezerre emelkedett a menedékkérők száma is. Ha tehát Orbán a 15 évvel ezelőtti Németországot jelöli meg példaképnek, akkor lakosságarányosan évente 5 ezer menekültre és 85 ezer további bevándorlóra kell felkészülnünk. Jó munkát a kormánynak! Áprilisig.

Azt állította továbbá a miniszterelnök (a Mandineren futó Hotel Lentulai podcastban), hogy a migráció megállításában a feleségéé az érdem, aki annak idején egy segélyszervezetnek dolgozva szerzett tapasztalatokat és azt mondta neki: „ne engedj be egyet sem; csupa katonaérett, felnőtt férfi”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a 2015-ben Európába menekültek 58 százaléka volt férfi, 2016-ban pedig már kevesebb, mint a fele. Egyébként meg nem a katonaérettség volt a lényeg, hanem a munkaképesség. A 2015-ben Németországba érkezett menekültek kétharmadának van ma állása. Dolgoznak, nem háborúznak.

Azt állította ezen kívül Orbán (az X-en közzétett üzenetében), hogy Magyarország az első ország, amely referendumot tartott Ukrajna európai uniós tagságáról.

Ezzel szemben a tény az, hogy a Voks 2025 nem volt referendum, csak egy szavazásnak elkeresztelt konzultáció, amelyen 2 millió 284 ezren, vagyis a szavazásra jogosultak 29 százaléka válaszolt a kérdésekre. Ha ez referendum lett volna, eleve érvénytelen. Nagy bukta. De nem Ukrajnának, hanem Orbánnak.

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban, az Ukrajnában besorozott magyar állampolgárságú kárpátaljai férfi állítólagos agyonveréséről), hogy „az az ország, ahol kényszersorozás következtében agyonvernek egy embert, nem lehet az EU tagja”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a sorozás mindenhol kényszer, a megtámadott Ukrajnában kötelező mozgósítás van. Másik szomszédunkban, a semleges és békés Ausztriában is kötelező a katonai szolgálat, amit legfeljebb lelkiismereti okokból hosszabb polgári szolgálattal lehet kiváltani. A háborúban álló Izraelben a katonai szolgálat megtagadása börtönbüntetéssel jár. De olyan még az Európai Unióban is előfordul, hogy például rendőrök vernek agyon embereket, és ehhez nem kell a bevonulás megtagadása sem. Néhány viszonylag friss példa az EU egyik tagállamából: a családja szerint pár gramm fű miatt vertek halálra rendőrök egy szentesi férfit (és erről ráadásul a TV2 számolt be májusban). Idén januárban rendőri beavatkozás nyomán halt meg egy férfi Zagyvarékason: a család szerint a rendőrök kegyetlenül bántak vele. Tavaly szeptemberben pedig úgy megvertek egy férfit a rendőrök Ózdon, hogy agyműtétet kellett rajta végrehajtani és egyik szemére a látását is elvesztette (írta az Index). Remélem, ennek ellenére Magyarország az EU tagja marad.