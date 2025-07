Kocsis Máté szerint Tarr Zoltánnak nem engedte meg a Tisza Párt, hogy vitázzon vele

Orbán Viktor;Tusványos;Kocsis Máté;Magyar Péter;Tarr Zoltán;

2025-07-11 20:25:00 CEST

A Fidesz frakcióvezetője megmagyarázta, hogy Orbán Viktor miért nem vitatkozik, majd beszarinak nevezte a tiszásokat.

A tiszás Tarr Zoltánnak nem engedték meg, hogy vitázzon velem Tusnádon. „Gondolkodási időt” kért, de ma délelőtt végül erről tájékoztatta Németh Zsoltot, a fesztivál alapító-házigazdáját - állította Kocsis Máté a Facebookon.

A bejegyzés érdemi része ezzel lényegében be is fejeződik, mert a továbbiakban a Fidesz frakcióvezetője csak Magyar Pétert pocskondiázta, amiért a Tisza Párt elnöke előzőleg bejelentkezett Tusványosra Orbán Viktorral vitázni. Kocsis Máté szerint Magyar Péter azért „tiltotta meg” Tarr Zoltánnak a vitát, mert előzőleg Kulja András, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa „lebőgött” Takács Péter egészségügyi államtitkárral szemben.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter tavaly május végén az M1 európai parlamenti listavezetői vitáján is „leégette magát”, „hiszen ahol lehet kérdezni tőle és van is, aki reagál is hazugságaira, ott már nem nagy a szája, csak a platóról, a mikrofonba üvöltve, verőlegények gyűrűjében” (az más kérdés, hogy az ominózus állami médiás listavezetői beszélgetésen érdemi vitára nem volt lehetőség, mivel azon minden, listát állító párt képviseltette magát, ezáltal nem volt esély érdemi kérdésekre-válaszokra - a szerk.).

Kocsis Máté ezek után megmagyarázta, hogy Orbán Viktornak azért nem kell Magyar Péterrel vitatkoznia, mert ő a „gazdáival” vitatkozik, Manfred Weberrel, Ursula von der Leyennel és Volodimir Zelenszkijjel. „Kár a gőzért! Összeszoríthatja a mini kis öklöcskéit, toporzékolhat a híveinek meg az álprofiloknak, de a miniszterelnök Tusnádra évtizedek óta nem vitázni jár, hanem előadást tartani. Azon a programon vesznek részt a legtöbben. Sok-sok ezren. Tudja ő ezt nagyon jól, ott üldögélt éveken keresztül a VIP-ben. Ez fáj ennek a bohócnak” - írta Kocsis, majd némi ellentmondással a tiszásokat nevezte beszarinak. A Fidesz frakcióvezetője arra nem tért ki, hogy Orbán Viktor utoljára 2006-ban állt ki nyilvános miniszterelnök-jelölti vitára, azóta mindig megvolt a magyarázata arra, hogy miért nem áll ki.

„276 nap és felkenődsz a falra!” - emberkedett zárásként Kocsis Máté.