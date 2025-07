„A Balaton mindenkié!” – válaszolta Lázár János tárcája Hadházy Ákosnak, aki a Balaton körüli NER-es honfoglalózásról tett fel egy kérdést

Balaton;Hadházy Ákos; NER;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-07-13 19:42:00 CEST

Az államtitkár válasza alapján a kabinet nagyon odafigyel a zöldterületek és a strandok megőrzésére. A tapasztalatok azért eléggé mást mutatnak.

„A Balaton mindenkié!” – válaszolta a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, Ágh Péter Hadházy Ákos kérdésére, amely azt firtatta, hogy pontosan mennyi szabadon körbejárható partszakasz maradt a Balaton körül, miután a NER elitje megszerezte és beépítette magának a környéket.

A független parlamenti képviselő államtitkár válasza szerint az ellenzék megpróbál politikát csinálni a kérdésből, pedig az építészeti törvény jelentősen korlátozza a vízparton az épületek felhúzását, a készülő Vízparti Terv pedig még nagyobb parti területet véd majd meg a beépítéstől, emellett védi a zöldterületeket és a strandokat is.

„„A Balaton mindenkié.” Milyen frappáns! Csak azt felejtették hozzátenni, hogy a „mindenki” alatt valójában Schadl György szabálytalanul átépített luxusvilláját, Rogán Cecília újabb és újabb tihanyi telkeit, Tiborcz István és Mészáros Lőrinc milliárdos érdekeltségeit, vagy éppen Balásy Gyula lebegő luxusvilláját értik? A kormány szerint a Balaton mindenkié – csak éppen a legtöbb magyar embernek marad a kerítés, a magánstrand, meg a „Belépni tilos!” tábla. Köszönjük, miniszter úr, a pökhendi semmitmondást!” - kommentálta a választ Hadházy Ákos.

Hadházy Ákos az MSZP és a DK után vette észre, hogy Balaton is van Magyarországon, a DK legalábbis mostanában nyújt be törvényjavaslatot, hogy minden balatoni településen legyen szabadstrand. Ez eredetileg annak az MSZP-s Molnár Zsoltnak a szívügye, aki már 2023-ban elérendő célnak nevezte, hogy a Balatonnál csak szabadstrandok legyenek. A politikus akkor levélben fordult a Balaton parti települések vezetőihez, mi alapján döntik el, hogy az adott településen üzemel-e szabadstrand vagy belépőt kell fizetni. Még 2020-ban az MSZP népszavazást is kezdeményezett a szabadstrandokról, miután a NER-közeli cégek látványos honfoglalózásba kezdtek a természetes vizek partjain, kvázi korlátozva elérhetőségüket, a Nemzeti Választási Bizottság azonban nemet mondott az ellenzéki párt népszavazási kérdésére. Ez utólag annak a fényében is visszatetsző lehet, hogy a Publicus Intézet 2021-es felmérésében a megkérdezettek 91 százaléka értett egyet azzal, hogy a természetes vizek mindenki számára elérhetőek legyenek.