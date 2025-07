A kanyargó Tiszánál…

Budapest Pride;Tisza Párt;

2025-07-15 06:00:00 CEST

Jogi végzettség híján közel két percet kellett „elvesztegessek” arra, hogy kiderítsem: mely hatóság és milyen döntéssel szüntethet meg egy büntetőeljárást, ill. adhat felmentést jogerős büntető ítélet végrehajtása alól. Az pillanatok alatt kiderült, hogy egy jogállamban a mindenkori kormánynak alapvetően csak törvénymódosítással van ilyen lehetősége, amire pedig a jogalkotási törvény aprólékos és időt rabló szabályai érvényesek.

Mindezt azért érdemes felemlíteni, mert a jogász diplomával rendelkező Magyar Péter - aki korábban semmiféle érdemi nyilatkozatot nem tett a Pride szervezésével és a pártjának a rendezvényhez való viszonyával kapcsolatban -, így utóbb azt a kijelentést volt bátor a hazai közönség számára elereszteni, hogy „a leendő Tisza-kormány a fogatlan, bukott hatalom minden jogellenes büntetését eltörli.”

Ez a mondat pedig több sebből is vérzik: az első mindjárt az, hogy egy jogállamban, amelynek létrehozásában jövőre nyilvánvalóan a Tisza szavazói is részt kívánnak venni, a kormány nem rendelkezik az amnesztia jogával. További probléma, hogy a fiatal politikusnak fogalma sincs arról, hogy korábbi pártja, a Fidesz ellenzékben milyen alantas eszközöket alkalmazott a hivatalban lévő konzervatív Antall-kormánnyal, a szocialista-liberális Horn-, Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányokkal, valamint az e kormányokat alkotó pártokkal szemben. Ezek közül most hirtelen az MSZP számítógépes szerverére való betörés és az MDF szétverésére irányuló alvilági akció jut az eszembe.

Naiv és felelőtlen elképzelés tehát az ellenzékbe szoruló Orbán-maffiát „fogatlan, bukott” pártként feltételezni, különösen az elmúlt 15 évben állami megrendelésekkel irányítottan feltőkésített gazdasági háttér ismeretében.

Ám a legsúlyosabb hibának azt tartom, hogy Magyar Péter úgy beszél faktumként a „leendő Tisza-kormányról”, mintha a többi demokratikus párt és mozgalom nem is létezne! Mintha a Tisza sorozatosan nem azokat a követeléseket és bírálatokat ismételné meg, amelyeket ezek a konzervatív-, baloldali-, liberális és zöld pártok és mozgalmak 2010 után folyamatosan és következetesen megfogalmaztak és képviseltek az Orbán-rezsim kormányzásával szemben.

A beképzeltség, a nagyképűség és az arrogancia a most regnáló hatalom sajátjai. A IV. Magyar Köztársaság leendő rendszerváltó kormányának, – amely már a történelmi küldetés okán is többpárti koalíció kell majd legyen –, szakítania kell ezzel a stílussal.